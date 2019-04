L’avenir de Paul Pogba reste sur toutes les lèvres à Manchester. Il faut dire que le champion du monde français ne serait pas insensible aux avances effectuées par le Real Madrid. Auteur d’un doublé face à West Ham samedi (2-1), la Pioche a livré une prestation solide avec les Red Devils après avoir connu un petit creux ces dernières semaines. Si l’international français se montre séduit à l’idée de rejoindre Zinedine Zidane à Madrid, l’idée ne réjouit pas sa direction.

Le Daily Mail révèle ainsi que le board mancunien se montrerait extrêmement anxieux sur le sujet. Il faut dire que les hautes sphères de United pensaient avoir échappé au pire en décidant de conserver Ole Gunnar Solskjaer sur le banc. Car depuis l’arrivée du technicien norvégien, Pogba renaît de ses cendres et cela se constate clairement au niveau de ses statistiques (dix-huit buts marqués toutes compétitions confondues cette saison). A Old Trafford, on pensait alors que le spleen traîné par Paul Pogba sous José Mourinho n’était plus qu’un vilain souvenir.

Paul Pogba aurait refusé de prolonger

Mais voilà que l’attrait du Real Madrid gagnerait du terrain aux yeux du milieu français... Si le cas Pogba fait vaciller la direction de United, celle-ci conserve tout de même de solides arguments pour convaincre le Français de poursuivre l’aventure. D’abord un contrat solide jusqu’en 2021 avec une option pour une saison supplémentaire. Mais les Red Devils souhaitent également offrir une prolongation de deux saisons à leur numéro six, assortie d’une juteuse augmentation salariale.

Ainsi, l’international tricolore verrait ses émoluments passer de 16 millions d’euros annuels à 30 millions d’euros ! Mais le quotidien anglais annonce que l’ancien joueur de la Juventus aurait refusé d’entamer les tractations autour d’une future prolongation... Conscient que la perte de Paul Pogba se rapproche à grands pas, Manchester United compte assurer ses arrières. Ainsi, le club anglais serait disposé à discuter avec le Real Madrid pour un transfert autour des 200 millions d’euros... Reste à savoir si Florentino Perez accédera à la requête de United pour offrir un nouveau Galactique à Zinedine Zidane...