« J’ai eu tort »

Hier, José Mourinho faisait les gros titres pour ne pas avoir respecté les règles de distanciation sociale avec ses joueurs. Aujourd’hui le Portugais refait la une en Angleterre, mais cette fois-ci après avoir exprimé des regrets quant à la méthode d’entraînement. On y voyait des joueurs, côte à côte et deux par deux en train de faire un footing. Le Special One a donc publié un communiqué hier afin de regretter son attitude. « J’accepte que mes actions n’étaient pas conformes au protocole gouvernemental et nous ne devons avoir des contacts qu’avec les membres de notre propre foyer. » Ce qui fait la une du Daily Express ou encore du Daily Star ce matin, qui fait dire au coach de Tottenham, « j’ai eu tort », sur sa première page. Bref, la polémique semble éteinte après seulement 24 heures.

Le Barça plutôt sur Lautaro que Neymar

Lautaro Martinez et Neymar font de nouveau la une en Catalogne. Les deux principales cibles du FC Barcelone pour le prochain mercato sont au cœur de discussions en interne afin de savoir qui les Blaugranas doivent recruter en priorité. Et selon le Mundo Deportivo de ce jeudi, la direction barcelonaise donnerait plutôt ses faveurs à l’attaquant argentin de l’Inter. Et pour cause, cela serait « plus facile » de le faire venir. En effet, Lautaro, en venant au FC Barcelone, doublerait son salaire actuel. Alors que pour le milieu offensif du Paris Saint-Germain, cela serait plus difficile. Déjà sous des émoluments XXL dans la capitale française, Neymar devrait aussi vouloir voir son salaire augmenter en cas de retour. Mais cette fois-ci, pas sûr que les finances du FC Barcelone ne puissent suivre.

« La purge » de Bartomeu choque l’Espagne

Encore une nouvelle journée de crise interne au FC Barcelone ! Hier, la presse catalane révélait que le président du club, Josep Maria Bartomeu avait demandé, lors d’une visioconférence, à certains membres du conseil d’administration du club de démissionner. Une véritable « purge » pour le quotidien As. C’est même « un coup d’État » de la part du président blaugrana pour Sport. Mais suite à ces révélations, la machine médiatique s’est emballée. Et le second de Bartomeu à la présidence, Emili Rousaud, lui a de suite répondu dans la presse. Ce dernier a refusé de démissionner et a dénoncé les méthodes employées par le président du Barça. Bref, une nouvelle crise couve au Barça. Et encore une fois en interne.