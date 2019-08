Les propos racistes contre Pogba font grand bruit

Le penalty manqué par Paul Pogba lundi soir sur la pelouse de Wolverhampton a eu des conséquences inadmissibles sur les réseaux sociaux. Plusieurs "supporters" de Manchester United ont envoyé des insultes à caractère racistes sur Twitter, déclenchant une réaction du club mancunien. Les Red Devils se sont dits dégoûtés par certains propos, voulant désormais rencontrer les responsables de Twitter, comme le rapporte le Daily Mail. Le Mirror aussi fait sa une sur la réaction du club anglais. Le Daily Star de son côté revient sur les propos de Harry Maguire qui a pris la défense du Français après le match et après les propos scandaleux lâchés sur les réseaux sociaux. Le défenseur central anglais a appelé les responsables de ces plateformes numériques à renforcer les contrôles au moment des inscriptions pour éviter « les trolls pathétiques ». Une affaire qui n’a pas fini de faire du bruit outre-Manche.

Le Real Madrid a trouvé une alternative à Pogba

Pogba qui fait donc la une depuis deux jours en Angleterre. Le Français a cependant disparu des unes espagnoles, qui, depuis le début de l’été, l’annonçaient sur le chemin du Real Madrid. Mais face à l’intransigeance des dirigeants mancuniens, les Merengues semblent s’être lassés. Selon Mundo Deportivo, ils auraient désormais dans le viseur le milieu de terrain de l’Espanyol Barcelone, Marc Roca. Ce dernier, âgé de 22 ans, est beaucoup moins cher que Pogba et aurait l’avantage de déjà connaître la Liga. Il serait donc une alternative crédible à l’envie de Zinedine Zidane de voir débarquer le milieu de terrain français. Reste à voir si cette opération va se concrétiser avant le 2 septembre.

Double échange surprenant entre la Juve et le Barça

Alors que le FC Barcelone est englué dans les négociations avec le Paris Saint-Germain pour Neymar, les Blaugranas seraient aussi en grandes discussions avec la Juventus. Selon Tuttosport, la Vieille Dame aurait proposé un double échange à leurs homologues espagnols lors d’une réunion au sommet entre les deux clubs. Le premier échange concernerait l’opération Juan Miranda, le jeune latéral de la Masia aussi pisté par l’Olympique de Marseille. Celui-ci fait l’objet d’un intérêt de la Juve qui proposerait Mario Mandzukic dans le deal. L’autre échange concerne Emre Can et Ivan Rakitic. Le milieu de terrain allemand est soumis à une forte concurrence à la Juve alors que le Croate est critiqué pour ses prestations en demi-teinte. Une bonne affaire pour les deux clubs et les deux joueurs ?

