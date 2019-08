Les infos du jour en France

Auteur d’une prestation de grande classe face au Paris Saint-Germain dimanche, Eduardo Camavinga est suivi depuis un petit moment par plusieurs cadors européens. Le Daily Mail indique qu’Arsenal, Manchester City et Tottenham seraient sous son charme. Le Real Madrid et le FC Barcelone auraient aussi un oeil sur lui.

Alors que le nom de Mauro Icardi circulait sur le Rocher, le club de la Principauté serait finalement en train de négocier l’arrivée d’Islam Slimani. Récent champion d’Afrique, le Fennec est revenu à Leicester après une saison en prêt à Fenerbahçe. Nice-Matin indique même que la visite médicale de l’Algérien est en cours. Dans le même temps, Monaco regarde également en Espagne, en particulier sur l’attaquant du Real Madrid Mariano Diaz, plus ou moins poussé dehors par Zinedine Zidane. Il serait sur le point de rejoindre le Rocher et de retrouver la Ligue 1.

L’Olympique de Marseille serait bien l’option numéro 1 pour Juan Miranda, peut-on lire dans les colonnes de La Provence ce mardi. Cependant les Phocéens vont souffrir jusqu’au bout car d’autres prétendants sont encore dans la course pour se faire prêter le jeune latéral gauche du Barça. La Juventus rester en embuscade, mais Schalke 04 et Utrecht négocient comme Marseille un prêt. Le club néerlandais, serait d’accord pour un prêt sans option d’achat, justement ce que demande le FC Barcelone. Affaire à suivre...

Les infos du jour à l’étranger

La Juventus de Turin veut réaliser un dégraissage intensif dans les deux semaines qu’il reste de mercato. Déjà hier soir, la Vieille Dame a officiellement prêté Luca Pellegrini à son ancien club de Cagliari pour une saison. Mais c’est loin d’être fini. Daniele Rugani pourrait rallier soit l’AS Roma, soit l’AS Monaco avant le 2 septembre. Le club du Rocher qui serait aussi venu aux renseignements sur Blaise Matuidi. Le Français est soumis à une forte concurrence au milieu de terrain et Maurizio Sarri le pousserait vers la sortie. Un départ n’est donc pas à exclure surtout que la Juve réfléchirait à ne pas l’inscrire sur la liste des joueurs pouvant évoluer en Ligue des champions.

Mario Mandzukic, lui, intéresse toujours le Bayern Munich, soucieux de renforcer son attaque. Gonzalo Higuain est également sur le départ. Les Turinois auraient aussi proposé un échange Emre Can - Ivan Rakitic au FC Barcelone. Les Blaugranas n’auraient en tout cas pas dit non à l’idée. Reste le cas Paulo Dybala qui intéresse toujours le Paris Saint-Germain. Et la Juve a eu une idée. Pourquoi ne pas proposer l’attaquant argentin aux Parisiens dans un deal avec Neymar ? Le média brésilien Globoesporte croit savoir en effet que les champions d’Italie voudraient lancer une offensive de dernière minute pour le Brésilien. D’où le dégraissage intensif pour supporter son possible énorme salaire. Dans le sens des arrivées, la Juve négocie aussi avec le Barça pour leur latéral Juan Miranda. Mais la Vieille Dame veut le transférer ce que ne veut pas le club blaugrana. Elle aurait aussi demandé aux Catalans la possibilité de récupérer Ousmane Dembélé en cas de départ de Dybala. Mais la blessure de 5 semaines du champion du monde français devrait refroidir les ardeurs italiennes. Enfin, Mauro Icardi est aussi toujours une possibilité avant la fin du mercato pour la Juve.

Selon Sky Italia, Franck Ribery devrait rejoindre Florence dès demain, où il est attendu pour passer sa visite médicale. Un contrat de deux ans attend le natif de Boulogne-sur-Mer, accompagné d’un salaire de 4 millions d’euros par saison.

Les officiels du jour

Le Paris Saint-Germain a annoncé le transfert définitif de Kevin Rimane. Le défenseur de 28 ans file en Roumanie à l’AFC Hermannstadt. A l’étranger, Andre Hoffmann a prolongé son contrat au Fortuna Düsseldorf. Le jeune homme de 26 ans a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2023. Augsbourg annonce l’arrivée de Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) sous la forme d’un prêt. Le défenseur argentin Federico Fazio (32 ans), arrivé à l’AS Roma à l’été 2016, a prolongé son contrat jusqu’en 2021.

