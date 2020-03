Le Real Madrid, toujours à la pointe

En Espagne, c’est le Real Madrid qui fait la Une de Marca. Après cette crise sanitaire, la Casa Blanca va se chercher un nouveau numéro 9, écrit le journal ibérique. Car Zinédine Zidane n’a pas confiance en Mariano ou en Jovic. Et c’est Erling Haaland qui serait le favori parmi les différentes pistes madrilènes. Notamment car faire venir Kylian Mbappé semble pour l’instant impossible. D’ailleurs le média espagnol a fait un sondage sur son site internet et les deux joueurs arrivent en tête, le Français légèrement devant, mais avec la précision « lorsque ce sera possible ». Avec cette mention, il obtient tout de même 46% des votes, contre 41% pour Haaland.

La menace d’une révolte des joueurs

Du côté de l’Angleterre, la fin de saison reste floue comme partout, mais d’après la presse, cela pourrait partir au clash entre les instances dirigeantes et les joueurs. En effet, ces derniers seraient prêts à se révolter selon le Daily Mirror. Car ils sont contre le plan des présidents qui feraient jouer les rencontres à huis clos. Et ils l’ont fait savoir au syndicat des joueurs professionel en Angleterre, après que la Premier League, et la fédération anglaise ont affirmé que le fait de jouer dans des stades vides était une possibilité pour finir la saison.

La Juve lance son relooking

En Italie on parle mercato et Juventus en couverture de La Gazzetta dello sport. Le quotidien transalpin explique ce mardi que la Vieille Dame pense sérieusement à changer de look. Et pour se faire aimerait signer de nouveau joueurs. Hier, nous apprenions que Pjanic pourrait être poussé vers la sortie. C’est de nouveau au milieu de terrain qu’il pourrait y avoir du changement mais cette fois-ci au niveau des arrivées. Trois joueurs intéresseraient la Juve pour ce relooking, trois noms souvent évoqués comme étant sur les tablettes des Bianconeri. Paul Pogba d’abord, mais aussi Federico Chiesa de la Fiorentina et Sandro Tonali qui evolue à Brescia.