Considéré pour beaucoup comme l’un des joueurs les plus rapides, Pierre-Emerick Aubameyang est finalement bien loin du sommet de ce classement. En effet, l’attaquant du Borussia Dortmund, flashé à 34.98 km/h, est au pied du Top 10. S’il devance Marcus Rashford (34.83 km/h, Manchester United) ou encore Leroy Sané (34.97 km/h, Manchester City), le Gabonais est juste derrière le Français du Bayern Munich Kingsley Coman et sa pointe de vitesse calculée à 35.06 km/h.

Devant le Bavarois, on retrouve notamment deux latéraux avec Antonio Valencia (35.10 km/h, Manchester United) et Kyle Walker (35.18 km/h, Tottenham) mais aussi, et c’est plus surprenant, Jamie Vardy, buteur de Leicester, flashé à 35.10 km/h. Au pied du podium, on retrouve un autre Français, en la personne d’Anthony Martial. L’ailier de Manchester United martyrise les défenses adverses grâce à sa pointe de vitesse calculée à 35.25 km/h.

Martial au pied du podium, Bale au sommet

Le plus rapide des Mancuniens arrive juste derrière l’Irlandais Shane Long (35.31 km/h, Southampton) et le Colombien Orlando Berrío (36 km/h, Flamengo). Seul en tête, le Gallois du Real Madrid Gareth Bale, capable de sprinter à 36.9km/h, est bel et bien le plus rapide des joueurs de football ! À noter que plusieurs talents, moins connus du grand public, réalisent également de belles performances.

L’Allemand Daniel Ginczek (34.95 km/h) de Stuttgart suit de près son compatriote Levin Öztunali de Mayence (34.96 km/h). Lynden Gooch, ailier américain de Sunderland, a été flashé quant à lui à 35.19 km/h, tandis que le Mexicain des Tigres Jürgen Damm (35.23 km/h) est encore plus rapide ! Retrouvez le Top 20 complet des footballeurs les plus rapides dans notre vidéo en haut de l’article.