« Vinicius joue, Suarez tue »

Si le FC Barcelone s’est imposé hier soir sur la pelouse de Santiago Bernabéu (3-0) et s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, il le doit en très grande partie à Luis Suarez. Le buteur uruguayen s’est fendu de deux buts alors que son équipe était dominée. Il s’est montré très efficace contrairement à sa prestation sur la pelouse de l’OL en 8e de finale aller de Ligue des Champions la semaine passée. La presse catalane le couvre de louanges comme L’Esportiu qui le renomme « le dévastateur. » Mundo Deportivo écrit que le Blaugrana a infligé « une fin fatale » au Real. La presse madrilène salue aussi le sang-froid de Suarez devant le but hier. Marca et AS comparent le match de l’ancien joueur de Liverpool à celui de Vinicius Junior. Et même si le Brésilien a été très bon, AS écrit qu’il a seulement « joué ce Clasico alors que Suarez l’a tué ». Le doublé de l’attaquant du Barça a aussi traversé les frontières et a fait la une en Uruguay. Ovacion le nomme « Luis XI » en référence à son 11e but lors d’un Clasico Real-Barça depuis son arrivée en Catalogne.

La presse anglaise félicite Maurizio Sarri

Alors que l’affaire Kepa Arrizabalaga fait encore la une des journaux anglais, Chelsea a hier soir relevé la tête après sa défaite en finale de la Carabao Cup dimanche. Les Blues ont battu un concurrent direct, Tottenham, 2-0 à domicile, et se relancent dans la course à la Ligue des champions. Et pour quelques médias britanniques, cette victoire est due au choix de Maurizio Sarri de laisser Kepa Arrizabalaga sur le banc pour cette rencontre. Pour le Guardian, s’il n’y a « pas de Kepa, il n’y a pas de problème ». Le Daily Express indique que ce choix du coach italien « a porté ses fruits » pendant que le Daily Mail écrit que cette victoire et ce choix ont « confirmé » Sarri dans ses fonctions d’entraîneur de Chelsea. Décidément, une victoire peut faire changer beaucoup d’opinions.

Van Dijk et Mané, héros d’Anfield hier

Statu quo hier dans la course au titre en Premier League puisque Manchester City - contre West Ham, 1-0 - et Liverpool se sont imposés. Les Reds ont écrasé Watford 5-0 grâce à deux héros, qui ont tous deux inscrit un doublé et qui font la une des journaux anglais ce matin. Le premier est Virgil van Dijk, qui était « très chaud » pour le Daily Telegraph. Et le second est le Sénégalais Sadio Mané, qui a mis Liverpool sur les rails et « montré la voie » hier soir pour le Daily Express. Avec cette victoire, les hommes de Jurgen Klopp peuvent encore rêver du titre et avec un Mané dans cette forme espérer « le paradis » en mai prochain, comme le titre le Daily Star.