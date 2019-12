L’Olympique Lyonnais est sous le choc. Hier, la défaite à domicile face au Stade Rennais (0-1), la quatrième de la saison au Groupama Stadium, a de nouveau plombé les Gones dans la course au podium. Mais au final, ce revers ne pèse pas lourd ce matin devant l’annonce officielle des blessures au genou de Memphis Depay et de Jeff-Reine Adélaïde. Victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche (Depay) et droit (JRA), les deux atouts offensifs de Rudi Garcia en ont terminé avec la saison 2019/2020.

Un véritable coup dur pour l’entraîneur des Gones qui a perdu en un match deux de ses meilleurs éléments. Du jamais vu diront même certains suiveurs du club. Malheureusement, il n’y a pas qu’à Lyon que cette annonce a fait des dégâts. Aux Pays-Bas, le sélectionneur des Oranjes, Ronald Koeman, n’a pas encore réagi, mais tout le pays accuse le coup. Et pour cause. Si l’OL a perdu son leader d’attaque, les Bataves ont perdu le leur en vue de l’Euro 2020. Buteur à 6 reprises lors des 6 matches de qualification qu’il a disputés, Depay était l’un des hommes de base du système de Koeman.

Privés de leur attaquant vedette, les Hollandais sont donc en plein cauchemar. « Une catastrophe a frappé Koeman et les Oranjes », titre ainsi un éditorialiste de l’un des principaux quotidiens du pays Telegraaf. Le journal poursuit en affirmant que le « Championnat d’Europe est désormais une utopie pour les Pays-Bas » et ajoute que Koeman se souviendra longtemps de ce dimanche 15 décembre 2019 puisque l’un des remplaçants désignés de Depay en sélection, Donyell Malen, s’est lui aussi gravement blessé hier avec le PSV contre Feyenoord. Deux énormes coups durs. Invités dans l’émission Studio Voetbal diffusée sur la chaîne NOS, plusieurs ex-internationaux estiment d’ailleurs que les Oranjes ne s’en remettront pas.

Les Hollandais ne croient plus au sacre à l’Euro

« C’est un drame pour lui (Depay), mais aussi un coup dur pour l’équipe nationale néerlandaise », a ainsi indiqué l’ancien attaquant des Oranjes Pierre van Hooijdonk. Un sentiment de dévastation partagé par d’autres invités de l’émission. À commencer par Theo Janssen, l’ancien milieu de terrain passé par Vitesse, l’Ajax et Twente. « Gagner le Championnat d’Europe est sans espoir. Aujourd’hui, il faut tabler sur un an de récupération plutôt que six mois. Le premier match (de poule) se joue dans exactement six mois. C’est beaucoup trop tôt (pour espérer récupérer Depay). Si nous gagnons le Championnat d’Europe, ce sera vraiment un miracle ».

Un pessimisme ambiant que l’on retrouve également dans le discours d’un autre ancien international batave bien connu, Rafael van der Vaart. « C’est vraiment une perte. Il symbolise la nouvelle équipe nationale néerlandaise et il en est peut-être le joueur le plus important. Bien sûr, vous avez van Dijk, de Ligt et Frenkie (de Jong), mais Depay a vraiment tout fait. Ça me coûte de le dire, mais c’est sans espoir. » La bande de Ronald Koeman saura-t-elle se relever après ça ? La mission qui attend le sélectionneur s’annonce en tout cas plus compliquée que prévu.