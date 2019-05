Depuis quelques mois, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain semblent insondables. On a entendu qu’ils souhaitaient racheter le club italien de l’AS Roma, on a ensuite pu voir qu’ils pourraient penser à se désengager petit à petit du Paris SG. Mais visiblement ces deux options ne sont pas (encore ?) sur la table et il se pourrait qu’ils prospectent pour essayer de voir quelles seraient les meilleures possibilités pour eux dans le football concernant les mois ou les années à venir.

Ce dimanche, on apprend d’autres choses. Selon les informations du Financial Times, QSI pourrait se retrouver à entrer dans le capital de Leeds où un certain Marcelo Bielsa entraîne. « Qatar Sports Investissements entrera dans le football anglais et Leeds est le club de son choix », raconte au FT une personne qui serait proche des discussions entre toutes les parties. Le média explique que depuis quelques mois, QSI s’intéresse au club anglais.

Andrea Radrizzani, le propriétaire de Leeds, serait en discussion avec six investisseurs potentiels pour le club et que QSI en ferait donc partie. Toutefois, aucune décision n’aurait été prise concernant le finaliste de ces six investisseurs potentiels. La même source explique que le Qatar chercherait à entrer dans le football anglais depuis deux années maintenant et que le pays du Golfe pourrait entrer, de façon minoritaire, dans le capital de Leeds. Pour commencer...