Les terribles statistiques de Courtois

Après la rouste reçue mercredi sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG (0-3), le Real Madrid est critiqué de toute part. Alors que Zinedine Zidane est dans le viseur, d’autres noms au sein de l’effectif madrilène sont pointés du doigt. C’est le cas notamment de Thibaut Courtois, loin d’être impérial mercredi soir face au PSG. Ce matin As compare la moyenne de buts encaissés par le portier belge avec ses prédécesseurs dans la cage madrilène. Alors que Courtois encaisse 1,42 buts en moyenne par match, il est loin devant Iker Casillas (1,03) et surtout Keylor Navas (0,59). Le débat est donc loin d’être fini pour Courtois et surtout le transfert du Costaricien au PSG dans les dernières heures du mercato va continuer à faire couler de l’encre.

« Liverpool ? L’adversaire le plus puissant que j’ai rencontré »

Le duel à distance entre Manchester City et Liverpool continue en Angleterre et avant la réception de Watford cet après-midi, l’entraîneur des Citizens Pep Guardiola a tenu à rendre hommage à son rival pour le titre. L’Espagnol a reconnu que les Reds étaient « l’adversaire le plus puissant que j’ai rencontré dans ma carrière de manager. » Avant d’ajouter : « ils ont absolument tout : le jeu, le positionnement, la contre-attaque, les coups de pied arrêtés, les transitions ou encore Anfield. » Bref, même si la course au titre va être à couteaux tirés, le respect est tout de même toujours là entre les deux équipes quoi qu’il arrive.

Le Barça croit en sa MSG

Après la victoire contre Valence le week-end dernier et le nul miraculeux à Dortmund mardi, le FC Barcelone se déplace ce soir sur la pelouse de Grenada afin de continuer sa remontée au classement de la Liga. Et pour cela, les Catalans vont pouvoir enfin voir à l’oeuvre leur trio d’attaque impressionnant, la MSG (Messi-Suarez-Griezmann) après le retour de blessure de la Pulga. L’Argentin devrait être titulaire aux côtés de ses deux compères pour la première fois de la saison. Et c’est toute la presse catalane qui attend ce moment comme Mundo Deportivo qui espère une grosse entente entre les trois hommes. Et si possible, dès ce soir.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10