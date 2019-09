Greenwood rentre dans l’histoire

En Angleterre, Manchester United a galéré face au club kazakh d’Astana en Ligue Europa ce jeudi soir, en ne s’imposant qu’un but à zéro. Sur un but du jeune Mason Greenwood, 17 ans, qui fait logiquement la Une des tabloïds aujourd’hui. Par la même occasion, le wonderkid est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en Coupes d’Europe. Marcus Rashford a été effacé des tablettes.

L’Autriche en folie !

Semaine incroyable en Autriche. Ce jeudi soir en Ligue Europa, le club du Wolfsberger AC a complètement écrasé (4-0) le Borussia Mönchengladbach sur sa pelouse. Ce qui a surpris tout le monde, à commencer par la presse autrichienne qui titre : « une victoire pour l’histoire ! ». D’autant plus que cette nuit magique ne s’arrête pas là, l’autre club autrichien engagé en Ligue Europa, le LASK, a gagné sa confrontation contre Rosenborg, 1-0. Une nuit magique décidément, qui se transforme même en semaine magique pour l’Autriche, quand on sait que Salzbourg a fait sensation mardi soir en Ligue des Champions, en l’emportant 6-2 contre Genk, avec un triplé mémorable du jeune Erling Haland. L’euphorie n’est pas retombée dans la presse locale, et on les comprend.

Le Real dans la crise, les Catalans se régalent

En Espagne, rien ne va plus pour le Real Madrid, qui s’enfonce dans la crise. « La crise blanche », titre ce vendredi le journal catalan Mundo Deportivo, qui, on peut le dire, se régale de voir les rivaux du Barça être dans le pétrin. « Le fiasco contre le Paris Saint-Germain déclenche toutes les alarmes à Madrid, où Zidane est de plus en plus remis en question », explique le quotidien, qui termine en disant « malgré les dépenses records de 307 millions d’euros sur le mercato cet été, l’équipe souffre de graves lacunes ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10