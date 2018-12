L’Espagne s’enflamme encore pour l’« EnorMessi »

Auteur d’un triplé et de deux passes décisives face à Levante ce dimanche (0-5), Lionel Messi trouve encore le moyen de surprendre à la pointe de l’attaque du FC Barcelone. Et la presse espagnole n’est pas rassasiée, trouvant encore des superlatifs et des jeux de mots pour l’encenser. « EnorMessi », titre Mundo Deportivo, quand Sport s’enflamme pour « l’homme de la Liga ». Il faut dire qu’un 49e triplé en Liga et une nouvelle année à plus de 50 réalisations, ça se fête !

L’Inter bientôt d’accord avec Icardi mais...

En Italie, Mauro Icardi est proche de signer une prolongation avec l’Inter. C’est en tout cas ce qu’avance la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Cela devrait se faire durant la trêve, même si le club n’a pas vraiment apprécié les récentes sorties de Wanda, la femme et agent d’Icardi. Toujours d’après le journal italien, il y aurait tout de même un point où les deux parties ne seraient pas encore tombées d’accord, le salaire. Le joueur demanderait 8M€ par an, alors que l’Inter pour l’instant ne serait disposé à lui offrir que 6M.

Le Real présent à Abu Dhabi pour défendre son titre mondial

Le Real Madrid n’a plus vraiment la tête au championnat espagnol. En effet, les joueurs de Santiago Solari ont atterri à Abu Dhabi à l’occasion du mondial des clubs comme le rapporte Marca. Les Merengues affronteront ce mercredi le club japonais du Kashima Antlers en demi-finale de la compétition. Ce sera l’occasion pour le Real de remporter un 4e titre consécutif, mais pas seulement selon As. Il s’agirait aussi d’un bon moyen pour ressouder le groupe et notamment les poids lourds du vestiaire comme ici avec un selfie, devant l’avion du Real, contre la crise de l’équipe, d’après le journal As.