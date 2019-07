Valverde dit OK pour Neymar + Griezmann

Chaque jour un peu plus, les arrivées de Neymar et d’Antoine Griezmann au FC Barcelone semblent se rapprocher. Et bien entendu la presse catalane n’en perd pas une miette avec les deux protagonistes sur les unes de Mundo Deportivo et Sport. D’ailleurs ce dernier révèle l’information la plus folle du jour. Selon le média, le coach du Barça Ernesto Valverde aurait donné son accord pour que les deux stars arrivent cet été. Il aurait expliqué aux dirigeants barcelonais qu’ils joueraient dans une attaque à quatre avec Lionel Messi et Luis Suarez. Pour ce qui est du transfert de l’attaquant français, tout serait quasiment bouclé. C’est même « OK » pour Mundo Deportivo qui explique que les négociations vont aboutir dans les prochains jours et que le champion du Monde devrait être présenté le 11 juillet.

MU propose 40 M€ pour Olmo

Paul Pogba n’est pas encore parti et n’a donc pas encore rapporté d’argent, mais les dirigeants de Manchester United semblent savoir où et sur qui réinvestir un potentiel transfert du champion du Monde. Selon le quotidien croate Sportske Novosti, les Red Devils auraient proposé la folle somme de 40 millions d’euros au Dinamo Zagreb pour leur jeune pépite espagnole, Dani Olmo. Révélation de l’Euro Espoirs qui s’est terminé dimanche, le joueur de 21 ans est arrivé en 2014 au sein de la réserve du club de la capitale croate. Il arrivait tout droit de la Masia du FC Barcelone. Il a donc gravi les échelons et a tapé aujourd’hui dans l’œil des cadors européens qui semble-t-il, sont prêts à casser leur tirelire.

Lampard va signer à Chelsea

C’était dans l’air du temps depuis quelques semaines, c’est désormais bientôt officiel. À en croire la presse britannique et notamment le Daily Star, le coach de Derby County, Frank Lampard va s’engager avec Chelsea dans les prochains jours. L’officialisation devrait même être effective cette semaine. L’ancien milieu de terrain et légende des Blues sera donc de retour à Stamford Bridge et remplacement de Maurizio Sarri, parti à la Juventus Turin. Lampard s’est mis d’accord avec les dirigeants londoniens sur un contrat de trois ans. On comprend donc mieux son absence à la reprise de l’entraînement hier à Derby County.

