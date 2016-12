La presse catalane crie au scandale !

Hier, le Real Madrid a reçu confirmation du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), que son interdiction de recrutement n’était désormais valable que pour un mercato, celui de janvier 2017. Une sanction réduite qui va permettre aux Madrilènes de recruter dès cet été. Une chance que n’avait pas eue le FC Barcelone, condamné pour des faits similaires il y a deux ans. Le club barcelonais avait été privé de deux mercatos, alors la presse catalane, Sport et Mundo Deportivo n’ont qu’un mot en bouche ce matin : « scandale ». Précisant même que les reproches faits au Barça étaient « moins importants en termes d’articles enfreints et de mineur concernés ».

La Juve rêve de Marco Verratti

Dans une interview accordée à TeleLombardia hier, Donato Di Campli, l’agent de Marco Verratti, a confié que son joueur ne ferait pas toute sa carrière au PSG. « Des regrets si Marco Verratti restait à vie au PSG ? Je vous assure que non, il ne restera pas au PSG à vie », a-t-il exactement déclaré. De quoi faire planer un gros doute sur son avenir au Paris Saint-Germain. Dans le même temps, le jounal transalpin Tuttosport affiche le milieu de terrain du PSG à sa Une ce matin en affirmant que la Juventus rêve de lui. En effet, les dirigeants bianconeri souhaiteraient axer ses prochains recrutements vers le « Made in Italy » et Marco Verratti en serait l’exemple parfait.

Mourinho vise Antoine Griezmann !

L’information du jour en Angleterre c’est The Sun qui l’annonce en Une : José Mourinho estime qu’Antoine Griezmann a le profil pour permettre à Manchester United de passer un nouveau cap. Les dirigeants mancuniens auraient même mandaté un agent pour entamer des discussions avec l’Atlético Madrid. Toujours d’après les informations du tabloïd britannique, l’offre prévue par Manchester United est, pour l’instant, estimée à 71 millions d’euros. Ce serait le prochain gros coup prévu par le Special One.