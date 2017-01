Bernardo Silva, le nouveau Anthony Martial ?

Lors du mercato estival 2015, Manchester United réalisait l’un des coups de l’année en recrutant Anthony Martial pour un montant estimé à 80 M€, bonus compris. Entre temps, les Red Devils ont de nouveau sorti le chéquier pour faire de Paul Pogba le joueur le plus cher de la planète, et semblent prêts à payer 100 M€ pour Antoine Griezmann. Et à en croire The Sun, un autre énorme coup est en préparation : José Mourinho et les Mancuniens prépareraient une offre de 80 M€ pour s’offrir Bernardo Silva l’été prochain !

Le Milan AC veut rapatrier Aubameyang !

Formé au Milan AC, Pierre-Emerick Aubameyang ne s’est jamais imposé en Lombardie et a attendu son passage à l’AS Saint-Étienne pour lancer définitivement sa carrière. Depuis, le Gabonais s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe sous les couleurs du Borussia Dortmund, et son nom revient régulièrement dans les rubriques transferts. Aujourd’hui, Tuttosport affirme que les nouveaux dirigeants chinois du Milan AC souhaitent l’offrir comme cadeau à leur nouveau club. Le journal croit savoir que les enchères pourraient démarrer à 70 M€...

La Juventus avance ses pions pour Verratti !

L’avenir de Marco Verratti semble bien incertain. Depuis que son agent a déclaré qu’il ne resterait pas toute sa carrière au PSG, le milieu italien fait beaucoup parler. Présenté comme l’héritier de Xabi Alonso dans le Bayern Munich de Carlo Ancelotti, l’ancien de Pescara plaît également à l’Inter Milan qui souhaite en faire une tête de gondole de sa révolution. Mais la Juventus est également sur les rangs. Selon le Corriere dello Sport, la Vieille Dame veut en faire son « Higuain du milieu de terrain », une manière de dire que le club n’hésitera pas à payer plus de 80 M€ pour se l’offrir. Et selon La Stampa, les Bianconeri ont déjà pris contact avec son agent pour discuter...