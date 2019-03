Le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard a donné sa liste de 33 joueurs en vue de la dernière journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations. Bien que déjà qualifiés, les Lions de l’Atlas devront négocier un déplacement au Malawi le 22 mars. Une rencontre qui se déroulera à Lilongwe et qui aura déjà des allures de match de préparation. Les Marocains affronteront ensuite l’Argentine de Lionel Messi le 26 mars à Tanger. Absent de la sélection depuis le 11 octobre 2016, le Rémois Yunis Abdelhamid effectue son grand retour. Auteur d’un début de saison extraordinaire avec le Stade de Reims, le défenseur central n’est pas étranger à la cinquième place des Champenois en Ligue 1. Jusque-là, le joueur de 31 ans n’avait disputé que deux rencontres avec sa sélection pour des victoire face à São Tomé et Principe (2-0) et au Canada (4-0).

Les cadres de la sélection sont tous présents avec notamment Medhi Benatia (Al Duhail), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Younés Belhanda (Galatasaray), Amine Harit (Schalke 04) ainsi que les Ajacides Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Cinq autres joueurs de Ligue 1 sont aussi présents pour ce rassemblement. Soit Rachid Alioui (Nîmes Olympique), Faycal Fajr (Caen), Foued Chafik (Dijon FCO) et Oualid El Hajjam (Amiens). Prêté cet hiver par l’AS Monaco à l’AS Saint-Étienne, Youssef Aït Bennasser est également de la partie et pourra régaler les supporters marocains avec son très bon jeu long.

La liste du Maroc :

Gardiens : Ahmed Taganouati (Wydad Casablanca), Munir Kajoui (Malaga), Yacine Bounou (Gérone)

Défenseurs : Manuel Da Costa (Al-Ittihad), Medhi Benatia (Al Duhail), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam), Oualid El Hajjam (Amiens), Foued Chafik (Dijon), Yunis Abdelhamid (Reims), Abdelkarim Baadi (Hassania US Agadir), Badr Banoun (Raja Club Athletic)

Milieux : Romain Saiss (Wolverhampton), Youssef Aït Bennasser (Saint-Etienne), Younés Belhanda (Galatasaray), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Faycal Fajr (Caen), Amine Harit (Schalke 04), Sofiane Boufal (Celta Vigo), Anuar Tuhami (Valladolid), Karim El Ahmadi (Al-Ittihad), Mbark Boussoufa (Al Shabab), Sofyan Amrabat (FC Bruges), Zakaria Hadraf (Raja Club Athletic), Bourabia (Sassuolo)

Attaquants : Nordin Amrabat (Al-Nassr), En-Nsiry (Leganes), Abdelilah Hafidi (Raja Club Athletic), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar), Khalid Boutaib (Zamalek), Ayouf El Kaabi (Hebei China Fortune), Rachid Alioui (Nîmes), Ismail Haddad (Wydad Athletic Club)