Rien ne va plus entre Icardi et ses dirigeants

Si une prolongation pour Mauro Icardi à l’Inter était toujours d’actualité il y a quelques mois, cela semble presque impossible aujourd’hui. Selon les informations du Corriere dello sport, on se dirige tout droit « vers un divorce en juin ». « Adieux » titre ainsi le journal italien, qui rapporte les déclarations du coach intériste Luciano Spalletti, au sujet de l’absence de son joueur : « Il n’est pas en condition de jouer, et puis il y a des règles... » Des paroles qui auraient rendu furieux Icardi, qui songerait à ne pas aller au stade pour supporter son équipe. Le feuilleton promet de faire couler beaucoup d’encres du côté de Milan.

« Piątek le magicien »

Toujours en Italie, l’AC Milan semble enfin avoir trouvé son buteur. Krzysztof Piątek a encore frappé hier en inscrivant un doublé contre l’Atalanta. Le Pistolero polonais n’en finit plus d’impressionner en Serie A. Il a marqué son 4e but en 4 matchs de championnat sous ses nouvelles couleurs, et son 6e toutes compétitions confondues. Il s’agit tout simplement du joueur qui a atteint ce total le plus rapidement sous le maillot Rossoneri. La presse transalpine est forcément éblouie par ce talent, la Gazzetta dello sport lui a déjà trouvé son nouveau surnom : « le magicien Piątek ».

Le PSG aimerait faire venir le jeune João Felix

On part maintenant en Angleterre, où une sacré rumeur de transfert vient de sortir au sujet d’un club Français. En effet, d’après le Daily Star, Manchester United et le PSG seraient en guerre pour rafler la pépite du Benfica : le jeune João Felix. En plus des huitièmes de finales de Ligue des Champions, les deux grosses écuries européennes se livreraient donc un autre duel en coulisses. United et le Paris-Saint-Germain feraient partie des clubs les plus offensifs concernant le talentueux portugais, dont le prix est déjà très élevé. Le Daily Star parle de 105 millions de Livres soit près de 120M€.