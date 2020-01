9h16 : Manchester United n’a pas donné suite à la piste menant à Willian José. Cependant, Skysports indique que les discussions sont toujours ouvertes entre la Real Sociedad et Tottenham pour l’attaquant brésilien estimé à 28 M€ par le club espagnol.

9h10 : comme indiqué par Sky Italia, Juan Iturbe passe sa visite médicale au Genoa. L’attaquant des Pumas UNAM va être prêté pour six mois par le club mexicain avec une option d’achat fixée à 4M€.

8h45 : selon nos informations, Farès Bahlouli est proche de rejoindre Lyon-Duchère. L’ancien Lillois pourrait s’engager pour six mois avec l’actuel 5e du National.

8h32 : le sujet de la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone revient sur le tapis en Espagne. D’après Mundo Deportivo, la Pulga souhaite renouveler son contrat année après année plutôt que de l’étendre d’un coup. Avec toujours la possibilité de le rompre unilatéralement.

8h24 : selon le journal As, le transfert raté d’Edinson Cavani à l’Atlético de Madrid est en réalité dû aux exigences financières trop élevées du joueur et de son clan, alors qu’un accord avait été obtenu avec le PSG. Plus d’infos ici.

8h11 : Islam Slimani restera-t-il à l’AS Monaco ? C’est l’un des derniers dossiers chauds de la journée. L’attaquant algérien souhaite quitter le Rocher et pourrait retrouver l’Angleterre.

8h01 : selon les informations de RMC, l’AS Monaco souhaite recruter Diego Llorente, le défenseur central espagnol (26 ans) de la Real Sociedad.

7h50 : le Celta Vigo a annoncé l’arrivée de l’attaquant international russe Fedor Smolov, 29 ans, en provenance du Lokomotiv Moscou.

OFICIAL Goles, experiencia y talento. El delantero internacional ruso Fedor Smolov llega cedido hasta final de temporada. ¡Bienvenido ! #BenvidoSmolov — RC Celta (@RCCelta) January 30, 2020

7h49 : l’Inter Milan revient à la charge pour Olivier Giroud. La Lazio est également sur le dossier, tandis que Chelsea pourrait finalement lâcher du lest. Plus d’infos ici.

7h48 : Rudi Garcia veut encore une recrue à l’OL, un défenseur central : « J’attends un défenseur central. Je l’ai dit, je le répète, ça me paraît clair ».

7h47 : après les arrivées de Reinier au Real Madrid et Bruno Guimarães à l’Olympique Lyonnais, une autre pépite brésilienne pourrait prochainement rejoindre l’Europe, et plus précisément Manchester City. D’après Globo Esporte, les Citizens souhaitent rapatrier Yan Couto (17 ans) de Coritiba et proposent 15 millions d’euros.

7h46 : Adrien Tameze, 25 ans, va quitter Nice. Le milieu de terrain va rejoindre l’Atalanta Bergame, actuel 5e de Serie A et toujours en course en Ligue des Champions, sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

7h46 : pour vous remettre les idées en place, n’hésitez pas à jeter un oeil sur le Journal du Mercato du 30 janvier.

7h45 : bonjour à tous et bienvenue sur le jour le plus long. Vous trouvez ici toutes les dernières infos transferts, dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Amusez-vous bien !