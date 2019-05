Nice se frotte les mains. Presqu’un an après avoir misé sur le méconnu Youcef Atal, les Aiglons savent aujourd’hui qu’ils ont réussi leur pari et qu’ils sont assis sur une mine d’or. Une réussite qui fait forcément envie aux autres jeunes talents algériens rêvant eux aussi de poursuivre leur carrière sur le sol européen. C’est le cas d’un certain Naoufel Khacef, joueur de l’actuel huitième du championnat algérien, le NA Hussein Dey.

Agé de 21 ans, Khacef s’impose peu à peu comme un titulaire au sein de son club. Auteur de 2 buts cette saison, le natif de Kouba possède un profil à peu près similaire à celui d’Atal, mais pour le flanc gauche. Latéral offensif, il possède une bonne qualité de percussion ainsi qu’une bonne pointe de vitesse. Autant d’arguments qui lui permettent, comme le Niçois, de pouvoir évoluer à tous les postes sur le flanc gauche. Convoqué en sélection U23 d’Algérie, Khacef avait d’ailleurs reçu les éloges de Ludovic Batelli, directeur des équipes nationales.

« Il est titulaire en club depuis trois ou quatre mois. C’est un latéral tonique, un bon contre-attaquant, puissant, rapide, dôté d’une bonne qualité technique sur le plan offensif. Je pense qu’il peut encore mieux défendre. Il peut mieux lire les trajectoires et faire moins de fautes, mais c’est un bon profil », a-t-il déclaré à Goal en mars dernier. Une cote en hausse qui commence à valoir au joueur des appels du pied sur le Vieux continent. Les premiers courtisans commencent d’ailleurs à frapper au portillon. Les Suisses de Lugano (D1 suisse) et les Turcs d’Osmanlispor et de Gaziantepspor (D2 turque) ont ainsi été cités. Et selon nos informations, Nice, Anderlecht, le FC Bruges et le Stade Brestois, qui va retrouver la Ligue 1, est également sur le coup. A suivre.