Tout le monde n’est pas d’accord sur Neymar à Barcelone

En Espagne, c’est le retour de Neymar en couverture des magazines. D’après le journal Sport, le Barça garderait le dossier du Brésilien sur la table, pour le relancer cet été. De son côté, l’ancien Blaugrana rendrait fous les dirigeants parisiens en refusant les offres de prolongation de contrats. Ces derniers lui proposeraient de rallonger son bail jusqu’en 2025. On parle aussi de l’international brésilien dans les pages de Mundo Deportivo. Selon le quotidien catalan, le cas Neymar ne ferait pas vraiment l’unanimité au sein du club blaugrana et provoquerait même une certaine division dans les rangs...

Fabian Ruiz et Willian bientôt libres d’aller au Barça ?

Toujours dans la presse espagnole, on parle encore transfert, avec ici Mundo Deportivo qui fait sa Une avec deux joueurs, Fabian Ruiz du Napoli (2023) et Willian de Chelsea (2020). Tous les deux refuseraient les offres de prolongation de leur club pour rester à portée de fusil du FC Barcelone. Dans les colonnes du canard ibérique, on apprend aussi que plusieurs autres grands clubs s’intéressent au profil de l’international espagnol, à savoir le Real Madrid, Manchester City et le PSG.

Zlatan, quelque part entre Bologne et Milan

En Italie, Zlatan fait les gros titres après ses sorties médiatiques. Et son mercato fait déjà couler beaucoup d’encre. « Ibracadabra » s’amuse le Corriere dello sport. Selon le journal transalpin, deux clubs de Serie A ont fait du Suédois leur objectif, il s’agit de Bologne, et l’AC Milan. Siniša Mihajlović, le coach de Bologne insiste pour le convaincre affirme le Corriere, mais la ville de Milan attirerait la famille d’Ibra... Ce dernier fait également parler dans les pages de La Gazzetta dello Sport, où l’on apprend que Marco Di Vaio, le chef du scouting de Bologne, a fait le voyage jusqu’à Los Angeles pour expliquer à l’ancien joueur du PSG le projet des Rossoblu. Un geste qu’aurait apprécié Zlatan. Affaire à suivre.