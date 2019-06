Eriksen, c’est entre 90 et 146 M€

Décidément, Christian Eriksen a agité la planète foot avec ses déclarations. En annonçant qu’il ouvrait la porte à un départ et notamment vers le Real Madrid cet été, le Danois a lancé la machine infernale des rumeurs sur son cas au sein de la presse européenne. Alors bien sûr si Marca et As se font le relais de ses propos, c’est la presse anglaise qui se met déjà à sortir les gros chiffres. Le Daily Star et le Mirror expliquent que le président des Spurs, Daniel Levy, pourrait demander pas moins de 130 millions de livres, soit 146 millions d’euros, afin de laisser filer son milieu offensif. Une fortune qui pourrait refroidir le Real. Mais le Sun y va aussi de son chiffre. Et selon le tabloïd il est clairement moins élevé que les 146 M évoqués. Il parle de 80 millions de livres, soit 90 millions d’euros. Un montant bien plus dans les cordes du club merengue pour cet été.

CR7, le Roi du Portugal

« Roi. Incomparable. Immortel. » Les mots manquent presque au Portugal afin de qualifier la nouvelle prestation de Cristiano Ronaldo. Hier soir, contre la Suisse, en demi-finale de la Ligue des Nations, le joueur de la Juventus Turin a qualifié à lui seul son pays pour la finale de la nouvelle compétition de l’UEFA qui aura lieu au Portugal dimanche. Ce sera soit contre l’Angleterre, soit contre les Pays-Bas qui s’affrontent ce soir. Mais ce matin, toute la presse du pays lui consacre ses unes. C’est « Cristo-Roi » pour A Bola qui se demande même si le quintuple Ballon d’Or ne serait pas « immortel ». Il est « incomparable » pour O Jogo alors que pour Record, il n’a tout simplement « pas de prix » sur cette planète.

Neymar en pleine tempête

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. C’est ce que doit se répéter Neymar depuis cette nuit et sa sortie sur blessure en match de préparation à la Copa America contre le Qatar. Blessé à la cheville, la star brésilienne est forfait pour la compétition sud-américaine qui a lieu à domicile et dont le Brésil rêve de toucher à nouveau le trophée, ce qui serait une première depuis 2007. Mais le Parisien ne fait pas la une que pour cela. Ces affaires extra-sportives et notamment l’accusation de viol rendu public samedi soir, le suivent comme son ombre. Elles continuent de faire la une au Brésil surtout depuis que la plaignante, Najila Trindade, a donné une interview à la télévision brésilienne hier soir. La une d’Extra est limpide avec les mots de la jeune femme : « j’ai été victime d’une agression et d’un viol. » Enfin, Neymar fait aussi la une de Sport ce matin. Mais pour toute autre chose. Le quotidien catalan parle d’un possible retour au Barça. Il indique même que le numéro 10 parisien ne voudrait pas entendre parler du Real Madrid. Ce serait « le FCB ou rien ». Sûrement pas une bonne manière de regagner le cœur des supporters parisiens.

