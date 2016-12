1 an et 5 mois, voilà donc le temps qu’aura duré le retour tant attendu de Carlos Tévez dans son pays natal et dans son club de cœur, Boca Juniors. Rappelez-vous, au cours de sa deuxième saison avec la Juventus Turin, l’attaquant ne manquait pas une occasion de rappeler que l’Argentine lui manquait terriblement et qu’il souhaitait y terminer sa carrière. Mais voilà, à 32 ans, Carlos Tévez va de nouveau changer de club et rejoindre la Chine.

Comme annoncé officiellement par Boca Juniors et le Shanghai Shenhua, il s’est engagé avec la formation chinoise. « Boca Juniors est parvenu à un accord avec Shanghai Greenland Shenhua pour le transfert de Carlos Tévez, respectant la volonté du joueur de continuer sa carrière footballistique dans le pays asiatique », peut-on lire sur le site officiel de Boca, qui ne laisse pas de place au doute quant au désir du joueur.

Le joueur le mieux payé du monde ?

Et forcément, comme très souvent avec la Chine, c’est le salaire proposé au joueur qui a fait pencher la balance. Si aucun montant n’a filtré officiellement, la presse argentine évoquait ces derniers jours un salaire astronomique de 40 M€ par saison. Ce qui ferait de Carlos Tévez le joueur le mieux payé au monde, devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais aussi les autres stars du championnat chinois que sont Lavezzi et depuis peu Oscar.

Carlos Tévez n’a pas su refuser une telle proposition (il touchait moins de 2 M€ par saison à Boca) et va donc découvrir le 7e club de sa carrière, après Boca Juniors, les Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City et la Juventus Turin. Il retrouvera à Shanghai l’entraîneur uruguayen Gustavo Poyet ou encore les attaquants Demba Ba et Obafemi Martins.