C’est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain dans le cadre du fair-play financier. Prêté la saison dernière par le club parisien au Celtic Glasgow, Odsonne Edouard (20 ans) rejoint définitivement le célèbre club écossais. Le jeune attaquant qui a bouclé un dernier exercice probant en championnat (22 matchs, neuf buts marqués), a donc convaincu les dirigeants du Celtic de lever l’option d’achat.

L’entraîneur de la formation écossaise Brendan Rodgers, fervent admirateur du joueur, souhaitait ardemment conserver Edouard. C’est chose faite désormais, puisque l’ancien Parisien a paraphé un contrat de quatre ans ce vendredi après avoir passé la traditionnelle visite médicale jeudi. Le montant du transfert serait estimé à 10 millions d’euros avec un pourcentage sur une éventuelle revente pour le PSG. En levant l’option d’achat du buteur français, le Celtic Glasgow réalise ainsi le transfert le plus cher de son histoire.

« Le CELTIC Football Club est ravi d’annoncer qu’il a signé l’attaquant Odsonne Edouard en provenance du champion de France, le Paris Saint-Germain, pour un contrat de quatre ans. C’est le plus gros transfert de l’histoire du Celtic » indique le communiqué. Côté parisien, on se frotte les mains d’avoir bouclé une telle opération. En effet, l’UEFA via son fair-play financier exige que le Paris SG trouve 60 millions d’euros avant le 30 juin. La vente d’Odsonne Edouard constitue donc un premier signal positif pour l’instance européenne.

Celtic Football Club is delighted to announce the permanent signing of @Oedouard22 from @PSG_English on a 4 year contract. Welcome home #Frencheddy.

— Celtic Football Club (@CelticFC) 15 juin 2018