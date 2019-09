Les règles de la VAR vont changer

On commence en Angleterre avec la Une du Sun qui s’intéresse au fiasco de la VAR ce vendredi. Mike Riley, le patron des arbitres outre-Manche, révèle que l’utilisation de la VAR changera à partir de ce week-end sur les pelouses de Premier League. Ceci intervient après quatre grosses erreurs commises depuis le début de la saison. Des gaffes concernant un but, un carton et des penalties. Introduite seulement depuis cette saison en Angleterre, la VAR connaît donc déjà son premier flop britannique.

Dembélé devrait plutôt écouter Messi

Conséquence de l’interview de Messi dans Sport hier, on découvre sur Mundo Deportivo un article sur Ousmane Dembélé aujourd’hui. Durant cet entretien, Messi a parlé du Français en disant notamment : « je vois qu’il a des conditions impressionnantes, cette année est très importante pour qu’il passe un cap ». Avant ça, Kevin-Prince Boateng avait déclaré à son sujet : « certains joueurs arrivent en retard pour défier le club, pour Ousmane ce n’est pas le cas, c’est juste un gosse. ». Ce à quoi le média espagnol conclut : « il serait préférable que Dembélé écoute les paroles motivantes de Messi, plutôt que celle de Boateng ».

Koulibaly continue son combat

En Italie, pour terminer, Kalidou Koulibaly continue son combat contre le racisme. Aujourd’hui à la Une du Corriere dello Sport, le Sénégalais explique qu’il faudrait prendre exemple sur l’Angleterre vis-à-vis du racisme en Italie. « Là-bas, on retrouve les individus et on les interdit de stade ». C’est un appel lancé à la ligue italienne, et le défenseur du Napoli attend désormais une réponse.

