Özil agace fortement ses coéquipiers

C’est tendu à Arsenal ! Du moins c’est ce que nous rapporte le Sun ce matin dans son édition sport. Selon le tabloïd, l’international allemand Mesut Özil agacerait beaucoup plusieurs de ses coéquipiers. Ils lui reprocheraient d’avoir été trop souvent blessé cette saison et d’avoir manqué des matchs capitaux souvent pour des pépins physiques minimes. Le nombre de matchs pas assez élevé de l’ancien Madrilène exaspère d’autant qu’il est désormais, depuis sa revalorisation de contrat, le joueur le mieux payé du club. Ce qui provoquerait une certaine jalousie chez certains membres du vestiaire. En tout cas, l’ambiance ne semble pas au beau fixe à l’Emirates et le nouvel entraîneur devra essayer de remettre de l’ordre dans tout ça dès son arrivée.

Iniesta finalement vers le Japon

Coup de théâtre hier après-midi ! Alors que le monde du football s’attendait à voir Iniesta s’envoler pour la Chine en fin de saison, le petit prodige catalan ne va finalement plus rejoindre le club de Chongquing. C’est le club chinois lui-même qui l’a annoncé dans un communiqué, indiquant qu’il voulait respecter des investissements rationnels. Selon AS, même si le projet tombe à l’eau pour Iniesta, il ne va pas rester pour autant au Barça. L’Espagnol devrait prendre la direction du Japon désormais et du Vissel Kobe pour enfin connaître sa première expérience hors d’Europe.

Wenger veut un nouveau projet

Après son départ d’Arsenal à la fin de cette saison, Arsène Wenger ne semble pas prêt à arrêter. À en croire le Times, le Français voudrait continuer à entraîner et envisagerait même un nouveau projet à long terme. Selon le quotidien anglais, ceci pourrait être le cas en Angleterre ou alors avec un retour en France. À voir désormais quels clubs pourraient être intéressés des deux côtés de la Manche. Mais une chose est certaine, Wenger ne veut pas dire adieu tout de suite au monde du foot.