C’était le 26 décembre dernier. Manchester United-Newcastle. Alors que Scott McTominay sort sur blessure à la mi-temps de cette rencontre, Ole Gunnar Solaksjer lance pour la seconde période Paul Pogba. Après avoir joué 20 minutes quatre jours plus tôt à Watford, le Français dispose de 45 minutes pour continuer sa montée en puissance. Lui qui revient de quasiment trois mois d’absence. Mais la cheville ne va pas tenir et à la fin du match, le milieu de terrain ressent encore des douleurs. Il prend cette fois-ci la décision de se faire opérer. Le coach de Manchester, Ole Gunnar Solskjaer, est abattu. Il annonce que l’on ne sait désormais pas si nous reverrons un jour Pogba sous le maillot des Red Devils. Car la durée d’indisponibilité n’est pas communiquée.

Fin septembre, au sortir d’un match contre Arsenal, l’ancien Havrais avait déjà eu des problèmes à cette même cheville. Pour la deuxième fois de la saison. Solskjaer avait alors annoncé trois semaines d’arrêt. Cela avait finalement été trois mois. Alors le coach norvégien ne préfère pas s’avancer cette fois. Depuis son arrivée sur le banc mancunien, en décembre 2018, il n’a de cesse de répéter que Pogba est l’homme de base de son système. Il l’a même retenu, avec l’aide des dirigeants, contre son gré à l’été 2019. Alors que le Français avait annoncé son intention de partir, ailleurs. Le Real Madrid, avec Zinedine Zidane à sa tête, et la Juventus, par qui « La Pioche » est déjà passée, ont tenté de l’attirer hors d’Old Trafford. Mais rien n’y a fait. Manchester a été intransigeant, réclamant une somme folle entre 150 et 200 M€.

Clashs à répétition avec Mourinho

C’est qu’il faut comprendre les Red Devils. En 2016, ils déboursent la somme - record à l’époque - de 105 M€ pour faire revenir un joueur qui avait filé à la Juve quelques années plus tôt en tant que jeune prometteur. Mais depuis, les grandes prestations de Pogba n’ont été que trop rares. Notamment sous l’ère José Mourinho. Malgré deux titres en 2017 (la Ligue Europa et la Carabao Cup), les relations entre les deux hommes n’ont cessé de se détériorer. Surtout après la Coupe du monde victorieuse de 2018. Au retour de celle-ci, Pogba demande à filer au FC Barcelone. Manchester United refuse. Il fait alors une sortie dans la presse durant la trêve internationale de septembre qui relance les rumeurs. Puis une autre sur le style de jeu pas assez offensif de son coach. Ce dernier se fâche et lui retire son statut de vice-capitaine obtenu en début de saison.

Puis viendra l’heure des clashs. En septembre 2018, une séquence captée par Sky Sports montre les deux hommes en train de se faire des reproches. La rupture est étalée au grand jour. Mourinho enverra même Pogba sur le banc et en tribunes lors des dernières semaines de son règne. Avant de lui lâcher ses quatre vérités dans l’intimité du vestiaire : « tu ne respectes ni les autres joueurs ni les supporters. Et tu tues la bonne mentalité des gens honnêtes autour de toi. » MU décide finalement de virer le « Special One ». Mais les galères ne sont pas pour autant finies pour Pogba. Les critiques sur son jeu, une expulsion contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, un départ avorté et les blessures cette saison vont continuer de pourrir la vie du Français. La suspension actuelle de l’exercice 2019-20 est néanmoins une petite éclaircie pour Pogba. Il peut tranquillement se remettre sur pied afin de tenter, quand les compétitions reprendront, de qualifier son club pour la Ligue des champions. Surtout, le report de l’Euro à 2021 peut être un soulagement. Lui qui n’était pas sûr de le voir cet été.