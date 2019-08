Manchester United patine avec Dybala

Tout semblait bouclé, mais finalement cela s’avère plus compliqué que prévu ! L’échange entre Romelu Lukaku et Paulo Dybala entre Manchester United et la Juventus Turin était en bonne voie au début de la semaine. Mais un élément et pas des moindres fait patiner l’opération. Il s’agit de l’attaquant argentin qui se demande s’il fait le bon choix en rejoignant les Red Devils. En effet, comme l’explique The Independent, Dybala se pose la question de venir à Old Trafford, qui n’accueillera pas la Ligue des champions cette saison. C’est pourquoi, sans doute, ses agents et lui demandent un salaire très élevé, afin de pouvoir se donner le temps de réflexion. La Joya semble aussi en vouloir à ses dirigeants qui l’envoient en échange contre Lukaku dès son retour à l’entraînement. Pour La Gazzetta dello Sport, un bras de fer est entamé entre les deux parties et il ne reste que cinq jours à la Juve afin de convaincre son joueur d’accepter cet échange. Le mercato anglais ferme en effet ses portes le 8 août, soit dans moins d’une semaine.

L’OL sur Suso

Après le départ de son champion du monde Nabil Fekir au Bétis Séville pour environ 25 M€, l’Olympique Lyonnais se donne le temps de la réflexion. Ceci afin de savoir s’il faut remplacer son ancien capitaine dans l’entrejeu. L’apport d’un autre joueur est donc évoqué et, ce matin, Le Progrès explique que la cellule de recrutement lyonnaise suivrait de près le joueur de l’AC Milan Suso. Le quotidien local reprend une information du site italien StadioSport, qui explique que le club milanais est vendeur, mais pourrait demander une forte somme pour son Espagnol. L’OL va-t-il donc encore sortir le carnet de chèques ?

« Icardi, tu ne joueras plus à l’Inter ! »

Depuis quelques mois, les relations entre Mauro Icardi et son club de l’Inter Milan sont exécrables. Et plus les jours passent et moins la situation semble s’arranger. L’Argentin est sur le marché des transferts et selon le Corriere dello Sport, le club lombard aurait fixé son prix à 75 M€. Une forte somme que le Napoli, le plus intéressé, devra donc payer s’il veut s’attacher ses services. Selon la Gazzetta dello Sport, la confrontation serait même totale et Icardi serait même exclu de l’équipe et du club ! Le directeur sportif, Giuseppe Marotta, lui aurait même dit : « tu ne joueras plus pour l’Inter Milan ! » Un point de non-retour aurait donc été atteint et Icardi a donc jusqu’au 2 septembre pour plier bagage sous peine de passer une saison blanche et très loin du groupe intériste.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10