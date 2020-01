MU se fait démonter par la presse anglaise

« Un crash ». « Manchester brûle ». « Déchirés ». « Embarrassants ». Les mots ne manquent pas ce matin en une des tabloïds anglais pour analyser la performance de Manchester United hier soir. Les Red Devils ont été ridiculisés par la modeste formation de Burnley (0-2) à Old Trafford. C’est la première fois depuis 1962 que les Clarets s’imposent sur la pelouse de Manchester. D’où l’ampleur de la claque et des réactions ce matin. Le Daily Mirror renomme même l’entraîneur de MU, « Ole Échec Solskjaer » avec un jeu de mots avec son prénom. Le Times revient sur la colère des fans qui ont demandé à la fin du match hier le départ de la famille Glazer, propriétaire du club. La crise semble profonde à Manchester et on ne sait pas qui pourra relever ce grand club endormi.

Manchester City exclu de la Ligue des Champions ?

Manchester City va-t-il de nouveau avoir à faire à l’UEFA dans le cadre du fair-play financier ? Si l’on en croit The Guardian ce matin, la réponse est oui. Le très sérieux journal britannique révèle que l’instance européenne a de nouveau ouvert une enquête en novembre 2018 sur les Citizens qui seraient donc de nouveau menacés d’exclusion de la Ligue des Champions. La raison ? La direction de l’UEFA a changé et celle-ci a décidé de reprendre le dossier de 2014, qui avait débouché sur un accord entre le club et l’instance sur un encadrement de la manne financière disponible sur le marché des transferts. Le problème, c’est que comme le dit le Guardian, Manchester City n’aurait, à l’époque, pas mis à disposition de l’UEFA tous les éléments nécessaires à une enquête approfondie. D’où la sanction clémente. 2020 pourrait donc être l’année des sanctions à nouveau pour Manchester City.

Aubameyang et Rodrigo disent oui au Barça

Le FC Barcelone avance sur le dossier de son nouveau numéro 9. Quique Setién pourrait être très vite satisfait, car selon les deux quotidiens catalans, Sport et Mundo Deportivo, deux attaquants auraient déjà dit oui au projet blaugrana. Il s’agit dans un premier temps de Rodrigo Moreno, de Valence. L’Espagnol aurait la préférence du club catalan et une réunion doit avoir lieu aujourd’hui entre les représentants du club et son agent, Jorge Mendes. Le deuxième c’est le buteur d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonnais serait aussi d’accord pour rejoindre la Catalogne, qui serait une grande opportunité pour lui. Mais les Gunners seront-ils d’accord pour le lâcher en plein milieu de la saison ? La dernière semaine du mercato s’annonce chaude.