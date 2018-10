À 23 ans, Enzo Zidane a découvert le quatrième club de sa carrière après le Real Madrid Castilla, Alavés et Lausanne. Prêté au Rayo Majadahonda, le fils du célèbre triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid est embarqué dans une lutte pour le maintien (son équipe est 18e du classement de la 2e division espagnole). De quoi redouter une nouvelle aventure sans lendemain ? Les prochains mois nous le dirons. Mais ce qui est sûr, c’est que le numéro 7 se plaît dans la banlieue de Madrid.

« J’avais joué dans le passé contre le Rayo Majadahonda et contre son entraîneur, Antonio Iriondo, et je savais qu’ils jouaient un bon football. Le coach est comme un père qui vous parle de la vie et vous donne des conseils sur tout. Je suis très à l’aise et le groupe est très gentil. Ici, je ne suis que Enzo », a-t-il déclaré le mois dernier. Cette nouvelle expérience sera-t-elle la bonne pour un jeune joueur qui n’a fait qu’accumuler des aventures peu convaincantes depuis le début de sa carrière ?

Enzo Zidane doit se faire un prénom

Interrogé, son entraîneur, Antonio Iriondo, est revenu sur ce pensionnaire un peu spécial. « Il m’a appelé pour me dire si j’étais intéressé. Il n’allait pas venir pour venir. Je le remercie de nous avoir choisis. Nous voulons les joueurs qui manient bien le ballon. Il a des qualités techniques. C’est un garçon super, humble et travailleur. Mais il a des problèmes avec son talon d’Achile et on espère qu’il réglera ça pour continuer sa progression. Il lui reste du chemin encore à parcourir », a-t-il déclaré au micro du programme A Diario Prime diffusé sur Radio Marca.

Élogieux, Iriondo espère même réussir là où tous les coaches d’Enzo Zidane ont échoué. « Le nom de son père ne doit pas être un poids pour lui. Il doit comprendre qui il est. Il doit assumer qu’il s’appelle Enzo Zidane et il ne peut pas vivre avec le poids de son père. Le sien est suffisant. Je suis très exigeant avec mes joueurs. Je mets la barre très haut.Je crois qu’il peut arriver à un niveau très haut. Avant de faire une évaluation du joueur, je fais une évaluation du talent et de ses capacités. Il en a certaines. » Mais après sept matches disputés, Enzo Zidane a encore besoin d’un peu de temps.