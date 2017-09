Ancelotti et le Bayern dans une situation « explosive »

Le geste de Franck Ribéry mardi soir lors de la rencontre face à Anderlecht pour la première sortie du Bayern Munich en Ligue des champions fait décidément du bruit. Pour rappel, le Français a jeté son maillot alors qu’il était remplacé par Thomas Muller. Ce matin, Kicker revient sur la polémique et indique que la situation du club bavarois est « explosive ». Carlo Ancelotti aurait de plus en plus de mal à gérer ses stars comme Ribéry, mais aussi Thomas Muller désormais en concurrence avec James Rodriguez. Le site internet ESPN indique même que le technicien italien aurait déjà sa préférence s’il venait à quitter Munich. Il souhaiterait rejoindre l’Angleterre et la Premier League.

Higuain prend cher en Italie

Il n’y a pas que Franck Ribéry qui est critiqué dans la presse étrangère. En Italie, les journaux transalpins s’en prennent ce matin à l’attaquant de la Juventus Turin, Gonzalo Higuain. Tuttosport lui demande de se réveiller ce matin sur sa une. L’Argentin est critiqué après un début de saison raté et une prestation totalement loupée au Camp Nou face au Barça ponctué d’un doigt d’honneur en direction des tribunes. Pour le journal, « Pipita » a perdu sa sérénité et son agressivité sur le terrain. Espérons pour les Bianconeri qu’ils les retrouvent très vite.

Messi adulé en Catalogne

Le contraste est saisissant avec Lionel Messi, adulé par la presse catalane en Espagne. Ce matin, Mundo Deportivo ne se remet toujours pas de la prestation de son génie argentin contre la Juventus Turin. Auteur d’un doublé, il a été couvert de louanges pas ses adversaires, Massimiliano Allegri, l’entraîneur turinois, et Gianluigi Buffon, le gardien de la Vieille Dame. « Personne ne se rapproche de lui, c’est un martien », ont-ils notamment déclaré. Le journal catalan se permet donc de surnommer Messi, « E.T. » ce matin. Dans Sport, mêmes louanges. Pour le média, le Barça a trouvé son trident offensif. Il s’appelle désormais la « MMM », Messi-Messi-Messi.