Ce mercredi, le club d’Hammarby, basé en Suède, à Stockholm, annonçait un tout nouveau partenariat avec l’icône suédoise Zlatan Ibrahimovic, qui va partir des Los Angeles Galaxy cet hiver. Mais visiblement, le retour du roi n’a pas fait que des heureux dans le pays. En effet, ayant joué et ayant été formé à Malmö, Zlatan Ibrahimovic ne s’est pas fait que des amis.

Dès l’annonce de cette association, la colère des fans de Malmö s’est déchaînée. Sa propriété à Stockholm a été taguée et on peut très clairement lire l’inscription « judas », du fidèle apôtre qui a trahi Jésus Christ. Mais cela ne s’est pas arrêté là puisque la statue du joueur, à Malmö, a été prise à partie par des fans du club, qui se sentaient trahis, avec des fumigènes et l’inscription « gitan » est facilement reconnaissable sur les photos prises ce soir-là.

« Zlatan était l’un des fils de Malmö »

« Vous plaisantez à propos de cela et attisez la haine, une atmosphère où il est accepté d’abandonner Zlatan et sa statue », s’est d’ailleurs offusqué Peter Linde, le sculpteur de la statue, qui pourrait très bientôt être déplacée de Malmö. Mais pour le moment, la tension ne baisse pas et même certains internationaux suédois n’en reviennent pas de la nouvelle collaboration entre Zlatan Ibrahimovic et le Hammarby IF. C’est le cas du défenseur Pontus Jansson, qui évolue à Brentford.

« Je me suis réveillé et j’ai vu la nouvelle sur Hammarby et Zlatan et je me suis dit : "qu’est-ce que c’est que ça ?" Je me suis recouché et quand je me suis réveillé une heure plus tard, je me suis demandé si je l’avais bien vue. Pour moi, Zlatan est un modèle depuis que je suis petit. Maintenant, il a beaucoup perdu avec cela. C’est ennuyeux. Zlatan était l’un des fils de Malmö. Je ne suis pas au courant de tous les faits, mais mon coeur, qui appartient à Malmö est bien sûr très déçu, c’est évident », a lâché Jansson à Aftonbladet. On ne voit pas très bien comment Zlatan pourra conserver son immense popularité, à Malmö, chez lui, après tout ça.