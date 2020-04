L’UEFA a un plan pour terminer les Coupes d’Europe

En Angleterre, la Ligue des Champions fait la Une du Daily Express ! L’UEFA aurait un plan pour finir les coupes d’Europe. Selon la publication britannique, l’instance dirigeante du football européen songerait à terminer la saison en accéléré, c’est à dire en trois semaines. En effet, l’UEFA a le projet de jouer la Ligue des Champions et la Ligue Europa en août sur un temps réduit de trois semaines afin d’aller au bout de cette édition. L’objectif est de ne pas surcharger le calendrier, qui risque déjà d’être compliqué lorsque les compétitions reprendront. Il faut aller au bout et cela pourrait se faire en août. Une information qui fait également la Une du Daily Star, où il est indiqué que l’UEFA a plan en trois semaines pour terminer cette saison européenne. Pour l’instance, il est inimaginable de laisser vacante la fin de cet exercice, tout sera mis en oeuvre pour que les compétitions européennes aillent à leur terme.

Tottenham prêt à sacrifier Harry Kane

Toujours de l’autre côté de la Manche, la Daily Mail lâche une véritable bombe ! Pour 200 M£ soit 228 M€, Harry Kane sera vendu par Tottenham. Daniel Levy, le président, serait mécontent de la dernière sortie du joueur et serait prêt à le céder pour une somme record. Et c’est Manchester United qui est cité pour accueillir l’attaquant anglais. Il y a quelques jours, le joueur avait déclaré qu’il pouvait partir si « les Spurs ne s’amélioraient pas » et cela n’a pas été apprécié par le patron du club. En effet, le journal britannique revient sur les possibilités de départ de l’international anglais et si les mieux placés semblent être les Red Devils, ils devront dégainer un sacré chèque pour s’offrir ses services. Un montant très important réclamé par le dirigeant londonien qui s’explique aussi en partie par la fragilité financière des Spurs qui payent cher la période actuelle avec le remboursement de leur stade. Alors qu’ils doivent encore 725 M€ pour rembourser leur enceinte, un départ du capitaine pour une somme record est donc envisagé.

La Serie A envisage les conditions d’une reprise

En Italie, on apprend que la Serie A se met en ordre de marche quant à une possible reprise à la fin du mois de mai. Des dates de retour et des stages de préparation sont à prévoir avant la reprise de la compétition et cela fait la Une de Tuttopsort. Voyons comment vont s’organiser les clubs, s’interroge le journal. Les clubs italiens se préparent à respecter les mesures de sécurité pour recommencer la préparation. Et cela passera par le rappel de 500 joueurs avec la mise en place de visites médicales pour s’assurer qu’il n’y ait pas de risque inutile. Les clubs se tiennent prêts et mettront tout en place pour aller au bout de la saison malgré cette crise sanitaire qui touche lourdement le pays.