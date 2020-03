Harry Kane lance un message à Tottenham

En Angleterre, c’est un coup de tonnerre qui résonne dans le nord de Londres ! En Une du Sun, la déclaration de Harry Kane fait les gros titres. L’attaquant anglais lance un ultimatum à Tottenham : « je pourrai partir si les Spurs ne s’améliorent pas ». Blessé depuis le début de l’année 2020, l’avant centre de 26 ans prend son mal en patience avant de faire son retour sur les terrains en raison de la pandémie de Coronavirus. « Je suis un joueur ambitieux, je veux constamment m’améliorer et devenir l’un des tout meilleurs. Tout cela dépend de ce qu’il se passera dans l’équipe et de la façon dont nous allons progresser en tant que collectif », a-t-il déclaré dans un live Instagram en compagnie de Jamie Redknapp. Forcément, c’est une déclaration qui ne passe pas inaperçue et qui fait aussi la Une du sérieux Times. Convoité par les plus grands clubs, Harry Kane a clairement lancé un message à ses dirigeants.

La Juventus modèle pour les autres clubs européens

En Italie, le journal Tuttosport conseille les clubs européens : « Faites comme la Juve. » Alors que les joueurs et l’entraîneur ont renoncé à quatre mois de salaire pour aider les finances du club et ainsi lui permettre d’économiser 90 M€, le journal estime que c’est une solution qui doit s’appliquer à la plupart des clubs en Europe pour participer à l’effort collectif. C’est un exemple pour tous les clubs et les joueurs en Serie A et notamment en Europe. Et le grand Monsieur de cette affaire à la Vieille Dame n’est autre que le capitaine emblématique Giorgio Chiellini. Selon la publication, il a déjà mis le costume de dirigeant en étant l’intermédiaire entre les joueurs et les propriétaires pour les convaincre de la nécessité de cette décision.

Boca Juniors veut s’offrir Edinson Cavani

En Argentine, Edinson Cavani est à la Une du journal Olé. La semaine dernière, on apprenait que Boca Juniors s’intéressait de près à la situation de l’Uruguayen qui est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Entre rêve et chance, l’opportunité Cavani existe réellement. La direction des Xeneize veut absolument l’associer à Carlos Tévez et va tenter sa chance. Reste à savoir si le meilleur buteur de l’histoire du PSG voudra rester en Europe, où il était ardemment courtisé par l’Atlético de Madrid cet hiver, ou si le challenge argentin pourrait le convaincre.