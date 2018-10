Tottenham prêt à mettre 50 M€ pour Malcom

Le malaise commence à grandir autour de Malcom. En manque de temps de jeu au FC Barcelone depuis son arrivée cet été, l’ancien Bordelais n’arrive pas à se sortir de cette situation. Cela commence à faire jaser et la presse catalane, via le quotidien Sport ce matin, parle déjà d’un possible transfert. Selon le média, Tottenham serait disposé à offrir 50 millions d’euros pour le milieu offensif. Mais les Spurs ne seraient pas seuls sur le dossier. Arsenal et l’Inter Milan seraient aussi venus aux renseignements. Sport précise néanmoins que, pour le moment, Malcom n’a pas perdu espoir de s’imposer en Catalogne. À suivre dans les prochaines semaines...

Alassane Pléa bientôt chez les Bleus ?

Auteur d’un début de saison canon du côté du Borussia Mönchengladbach, qui l’a recruté cet été, Alassane Pléa ne passe pas inaperçu aux yeux du staff de l’Équipe de France. Selon Bild, Didier Deschamps, le sélectionneur des champions du monde, l’aurait dans le viseur et songerait à l’appeler pour le prochain rassemblement des Bleus en novembre. Cependant, l’ancien Niçois devra garder cette forme (8 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues) jusque-là. Mais aussi qu’un des attaquants tricolores devra être en méforme ou blessé pour que Pléa intègre la liste. Car on l’a vu depuis septembre, Deschamps s’appuie sur les 23 qui ont brillé en Russie, sauf blessure évidemment.

Kalidou Koulibaly dans le viseur du Barça

Le champion du monde, Samuel Umtiti, blessé, le FC Barcelone s’inquiète et songerait à recruter un défenseur central cet hiver pour pallier à une éventuelle absence très longue du Français. Et selon le Corriere dello sport, les dirigeants blaugranas auraient le Napolitain, Kalidou Koulibaly, dans le viseur. Problème, le Napoli et son président, Aurelio De Laurentiis ne veulent pas le laisser partir comme ça, et réclameraient pas moins de 100 millions d’euros. Le Barça fera-t-il un tel effort ?