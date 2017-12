Graves incidents après le derby de Manchester

Victorieux sur la pelouse d’Old Trafford contre Manchester United (2-1), Manchester City a fait un très grand pas vers le titre hier après-midi. Les Citizens ont désormais 11 points d’avance sur leur adversaire du jour. Mais cette victoire s’est terminée dans la confusion. Tout d’abord en conférence de presse où José Mourinho a fustigé l’arbitre de la rencontre, coupable selon lui de ne pas avoir sifflé un penalty à Ander Herrera à dix minutes de la fin. Surtout, des incidents auraient eu lieu entre les deux staffs et joueurs dans le tunnel d’Old Trafford après la rencontre, comme le rapporte The Times. Un des adjoints de Pep Guardiola, Mikel Arteta aurait terminé avec le visage ensanglanté. Surtout, José Mourinho aurait pénétré dans le vestiaire des Citizens afin de demander aux vainqueurs du jour de fêter leur victoire plus calmement. Un message pas du tout entendu par les joueurs qui auraient alors lancé de l’eau et du lait au visage du Special One. Ambiance, ambiance.

Valbuena voudrait quitter Fenerbahçe

L’histoire d’amour entre Mathieu Valbuena et le club turc de Fenerbahçe serait-elle déjà terminée ? À en croire le journal turc, Fotomaç ce matin, l’ancien Marseillais et Lyonnais aurait des envies de départs après seulement six mois à Istanbul. Le quotidien explique que Valbuena se serait rapproché d’un avocat spécialisé en gestion de contrat et qu’il l’aurait faire venir à Istanbul afin de parler de sa situation. Il n’en fallait pas plus pour inquiéter la presse turque et qu’elle commence à spéculer sur la suite de la carrière de Petit Vélo.

Messi égale Gert Muller

Et un nouveau record pour Lionel Messi. La Pulga a hier profité de la victoire de son équipe à Villareal (2-0) pour inscrire encore un petit peu plus son nom dans la légende du club catalan. En inscrivant le deuxième but de son équipe, il a ainsi inscrit son 525e but sous les couleurs blaugranas, comme le signale Sport. Ceci lui permet d’égaler un autre grand buteur, Gert Muller, qui avait inscrit autant de buts avec le Bayern Munich. Le succès du Barça, qui redonne huit points d’avance sur le Real Madrid, est aussi la 300e victoire de Messi avec son club de toujours en Liga. Des chiffres toujours plus impressionnants, saison après saison.