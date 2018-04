On démarre cette semaine avec Oxlade-Chamberlain qui offre son maillot à un jeune supporter, Jesse Lingard qui croise des fans, l’hymne du Real Madrid qui est entendu dans le vestiaire de Liverpool, Mario Balotelli qui est hilare devant le but de Matuidi, la relation très particulière entre Aurier et Sissoko, Cristiano Ronaldo qui ne fait qu’une bouchée de la Juventus, les finitions du trophée de la Coupe du Monde, Verratti qui fait une petite blague à Berchiche, la confrontation houleuse entre Buffon et l’arbitre du match, un bar à Florence qui fête le but de Ronaldo, le but amateur du week-end, le Real Madrid se congratule dans le vestiaire.

On enchaîne avec Arturo Vidal qui est dégoûté du penalty, Cristiano Ronaldo qui console Buffon, Maradona qui rend la pareille à Marek Hamsik, Lewandowski rappelle qu’il y avait faute sur lui, Lucas Ocampos qui répond aux questions "culture" de Marseille, l’ambiance de folie aux abords de l’Orange Vélodrome, Denis Balbir qui dérape hors antenne.

On termine avec Bouna Sarr qui soutient le commentateur français, Augustin qui se fait troller par un journaliste marseillais, la chaude ambiance du Vélodrome, Benjamin Mendy qui est toujours un supporter de l’OM, Sakai est un homme heureux pour son anniversaire, le dernier carré des compétitions européennes, Augustin qui laisse un message aux supporters de l’OM et les enfants qui vont vivre aussi "leur" Coupe du Monde.