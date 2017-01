Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, donc Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zap Foot, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Ces derniers jours, la vie amoureuse de Cristiano Ronaldo s’est de nouveau retrouvée affichée dans les journaux. CR7 a officialisé sa relation avec Georgina Rodriguez à l’occasion de la cérémonie ’The Best’ en s’affichant avec elle sur les photos officielles. Pendant ce temps-là, Diego Maradona a donné une petite leçon de coup franc à qui voulait bien l’entendre et Ben Arfa a montré sur Instagram qu’il était chaud à l’entraînement. On a aussi vu Spiderman sur un terrain de foot, et un stadier porté en triomphe par des supporters anglais.

Mais ce n’est pas tout, Neymar et Luis Suarez ont quelque peu victimisé Piqué à l’entraînement du Barça. L’attaquant brésilien du FCB s’est même retrouvé à la télévision japonaise pour quelques défis fous. Quant à Messi, sa statue à son honneur à Buenos Aires a été vandalisée, on lui a coupé la tête. Enfin, les stars du foot ont été détournées en personnages de Star Wars.