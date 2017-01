Depuis 2013, Foot Mercato vous fait vivre l’actu décalée de la semaine foot avec le Zap Foot. Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, donc Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Dans cette édition, deux internationaux français ont une sacrée annonce à faire : Antoine Griezmann et Blaise Matuidi vont faire leurs grands débuts au cinéma le 8 février prochain. Ils prêteront respectivement leur voix aux super-héros Superman et Flash, dans LEGO Batman, le film. Les Bleus qui ont décidément fait l’actualité cette semaine puisque Patrice Evra a fait son retour en France. Onze ans après son départ de Monaco, le latéral gauche s’est engagé avec l’Olympique de Marseille. Et quelques heures avant son arrivée sur la Canebière son coéquipier à la Juventus, Mario Lemina, avait publié une vidéo de "Tonton Pat" engagé dans une drôle de danse...

Cristiano Ronaldo, lui aussi a vécu une semaine agitée. Tout d’abord, il a été invité à s’exprimer sur ses "haters" (les gens qui le détestent, ndlr), dans le cadre de la remise d’un trophée individuel. Mais surtout, l’une de ses virées avec sa compagne a viré au cauchemar. Alors qu’il se rendait dans une station de ski espagnole, le Ballon d’Or 2016 a été contraint d’arrêter sa Lamborghini Aventador au bord de la route... car son poignet le faisait trop souffrir ! Incapable de conduire, il a dû contacter les autorités pour que sa voiture soit remorquée jusqu’à chez lui, pendant que lui-même rentrait à bord d’une ambulance...