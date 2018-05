On démarre cette semaine avec la Coupe du Monde qui va bientôt arriver, Diego Maradona a le rythme dans la peau, Gianluigi Buffon qui dit adieu à la Juventus, les supporters de Monaco qui fêtent la nouvelle qualification en Ligue des Champions. Le motivation monday de Patrice Evra, Sergio Ramos qui se fait un nouveau tatouage, Chelsea qui finit la saison avec un titre.

La haie d’honneur à Madrid pour Fernando Torres, Thomas Meunier qui a une petite demande pour le prochain FIFA, Marcelo qui a relancé le défi dans le vestiaire, Lionel Messi qui réalise un retourné à l’entraînement, Mario Balotelli qui se réalise une petite séance de jongles, Gattuso et Maldini qui disent adieu à Andrea Pirlo.

On enchaîne avec Lisa Freestyle qui nous régale avec un petit pont, le défi très audacieux de Thomas Meunier, les numéros des 23 Bleus pour la Coupe du Monde, Gérard Piqué qui se mue en tennisman, Julian Draxler qui est très élogieux avec Presnel Kimpembé, le duo entre Mbappé et Mendy qui repart de plus bel, Rabiot qui perd son duel contre Deschamps, la chanson sur Jean-Michel Aulas et le son afro trap sur Presnel Kimpembé.