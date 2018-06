On démarre cette semaine avec Alisson qui est très adroit avec le ballon, le high kick de Dejan Lovren, les chambres des Bleus qui sont fins prêtes, l’Equipe de France s’envole enfin pour la Russie, CR7 qui vient réconforter un de ses fans, passation de pouvoir entre Didier Deschamps et Aimé Jacquet, Mboula qui s’amuse, Neymar qui régale à l’entraînement et Patrice Evra qui s’ambiance avant la Coupe du Monde.

On enchaîne avec Ronaldinho qui réalise une superbe passe aveugle, Cesc Fabregas qui joue aux DJ, l’équipe que va supporter Andrea Pirlo à la Coupe du Monde, quand Griezmann demandait des autographes aux Bleus, Zinedine Zidane qui encense Mbappé, Thomas Meunier défie l’équipe de TeqBall, Griezmann qui a droit à une question "Siri", un nouveau son sur N’Golo Kanté.

On termine avec Omar qui chante avec les supporters de l’Argentine, Lucas Moura qui porte un maillot de l’OM, Buffon cuisinier à ses heures perdues, le Vuvuzela qui fait son retour à la Coupe du Monde, Zidane qui continue de régaler, les Bleus de 98 qui s’essaient au TeqBall, Antoine Griezmann annonce qu’il reste à l’Atletico de Madrid, Rami qui donne des nouvelles de Kylian Mbappé, Gary Lineker qui troll Luis Suarez et une bataille mondiale sur Fortnite.