Pour Zidane, c’est Pogba ou rien

Le FC Barcelone n’a qu’un seul nom à la bouche en ce moment, celui de Neymar. Pour le Real Madrid, c’est celui de Paul Pogba. Le milieu de terrain français de Manchester United espère toujours rejoindre la capitale espagnole avant le 2 septembre, mais pour le moment, le Real ne fait pas l’effort nécessaire pour satisfaire le club mancunien. Zinedine Zidane aussi garde espoir. Le coach madrilène continue de vouloir le champion du Monde et cela tourne même à l’obsession. Zizou aurait indiqué à ses dirigeants qu’il voulait que Pogba arrive avant le 2 septembre à Madrid et qu’il ne veut aucune autre recrue que lui, comme l’écrit Mundo Deportivo. Il aurait même fait arrêter les discussions pour la venue de Donny van de Beek dans la capitale espagnole. Preuve de son envie de voir débarquer l’ancien joueur de la Juventus.

81% des socios veulent garder James

James Rodriguez restera-t-il au Real Madrid cette saison ? Si l’on se place du côté de Zinedine Zidane la réponse est sans doute négative, lui qui pousse le Colombien vers la sortie avec Gareth Bale. Mais si on se place du côté des socios, la réponse est positive. Dans un sondage réalisé par le quotidien espagnol As, on apprend que 81% des personnes interrogées souhaitent que l’ancien Monégasque reste au Real cette saison. Après deux saisons en prêt au Bayern Munich, James n’a jamais caché son envie de rester à Madrid, mais plutôt du côté de l’Atlético qui le suit de près. Alors ce sondage fera-t-il changer d’avis Zizou ?

Le transfert de Rodrigo à l’Atlético tourne à l’imbroglio

Alors qu’en début de semaine l’arrivée de l’attaquant de Valence Rodrigo Moreno à l’Atlético de Madrid était quasiment bouclée, tout a changé depuis deux jours. Comme le rapporte Superdeporte ce matin, qui fait écho aux déclarations du directeur général du club ché, Mateu Alemany, l’accord verbal entre les deux formations pour le buteur espagnol a volé en éclats. Il n’y aurait désormais plus aucune offre sur la table de la part des Colchoneros. Rodrigo est donc revenu s’entraîner avec ses partenaires hier, lui qui ne voulait pas forcément quitter le club valencian cet été. Il devrait être aligné ce week-end pour la première journée de Liga contre la Real Sociedad. Mais en tout cas, ce retournement de situation pose de sacrées questions en Espagne.

