Le Barça prêt à mettre 115 M€ sur Rashford ?

Alors que le FC Barcelone et Manchester United s’affrontent ce soir (21h en direct commenté sur notre site) en quart de finale retour de la Ligue des Champions, le duel devrait se poursuivre cet été sur le marché des transferts à en croire le Mirror. Le tabloïd anglais rapporte que le Barça est toujours très intéressé par l’attaquant anglais de MU, Marcus Rashford. Et que pour cela les Blaugranas seraient prêts à débourser pas moins de 100 millions de livres, soit 115 millions d’euros pour l’attirer en Catalogne. Ils veulent profiter de la longueur des négociations entre Manchester et le joueur sur une prolongation de contrat afin de s’engouffrer dans la brèche. Rappelons que Rashford est sous contrat avec les Mancuniens jusqu’en juin 2020 et les négociations se révèlent très difficiles entre les deux parties afin de prolonger l’aventure du côté d’Old Trafford.

Zidane agacé par la prestation de ses hommes

Nouvelle contre-performance pour le Real Madrid lundi soir sur le terrain de Leganès. Les Merengues, qui tentent toujours d’accrocher la 2e place pour finir devant l’Atlético de Madrid, n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Ils ont encore une fois été sauvés par Karim Benzema, auteur de son 18e but de la saison hier soir. Ce matin, le journal As titre que « Zidane commence à se fatiguer », lui qui n’a pas vu de très belles prestations de ses hommes depuis son retour sur le banc. « Seul Karim Benzema semble répondre au message de son entraîneur, » écrit le média. En conférence de presse, le champion du Monde 98 a avoué avoir été « agacé par la première mi-temps » de ses joueurs tout en espérant une réaction dès dimanche à domicile contre Bilbao.

« On ne touche pas au trône » de CR7 pour la presse italienne

Qui dit grand match, dit grands joueurs et aussi magnifiques unes pour les journaux du pays. Alors que la Juventus Turin doit valider ce soir (21h en direct commenté sur notre site) son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam, la presse italienne est déjà en effervescence autour d’un homme : Cristiano Ronaldo. Le Portugais, roi de la compétition avec déjà cinq titres durant sa carrière en espère toujours un sixième et cela passe par l’obstacle hollandais. Pour la Gazzetta dello Sport, « on ne touche pas à mon trône », écrit le quotidien en référence à la série Game of Thrones qui a fait son grand retour. Pour Tuttosport, « Cristiano est à 100% » et lorsqu’il est comme ça, rien ne peut arriver à la Juve.