Cette trêve internationale pourrait rester dans la mémoire de Neymar. Convoqué face aux médias, l’international brésilien va célébrer sa centième sélection sous le maillot auriverde à l’occasion des matches amicaux face au Sénégal et au Nigeria. Un moment particulier pour un joueur âgé seulement de 27 ans. En effet, Neymar égalera Robinho (6e joueur le plus capé de l’histoire avec 100 matches) et pourrait même rattraper aussi Claudio Taffarel (101 capes) s’il dispute les deux rencontres au programme. Mais ce n’est pas tout. Auteur de 61 réalisations avec le Brésil, "Ney", troisième meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, est en passe d’égaler les 62 buts de Ronaldo et se rapprocher un peu des 77 pions du roi Pelé. Des défis prestigieux qui ne hantent pas pour autant l’intéressé.

« Je n’ai jamais voulu marquer plus de buts ou disputer plus de matches que tel ou tel joueur. J’ai toujours voulu battre mes propres records. Quand un athlète atteint un tel niveau, c’est normal d’avoir un traitement différent. A Barcelone, Messi a un traitement différent. Vous pensez que c’est parce qu’il est beau ? Non. C’est à cause de tout ce qu’il a fait. Je ne parle pas que de moi, mais de tous ceux qui ont un jeu de ce niveau. Ça fait partie du football », a-t-il déclaré en conférence de presse. Logiquement interrogé sur sa 100e cape à venir, le numéro 10 de la Canarinha n’a pas échappé non plus aux questions sur son cas personnel en club.

Neymar se sent bien au PSG

De retour en équipe nationale après un bon début de saison avec le Paris Saint-Germain (4 buts en 5 matches), la star du club de la capitale ne semble pas accuser le coup après son retour raté au FC Barcelone. L’occasion pour lui de rappeler d’ailleurs qu’il est heureux à Paris. « Je suis heureux en sélection et en club. Tout le monde sait ce qu’il s’est passé cet été et mon désir de partir (du PSG). Aujourd’hui, je me sens heureux et à l’aise dans mon club. Je ne suis pas heureux qu’en sélection. La saison a très bien commencé pour moi. Je défendrai mon club bec et ongles. Je serai à 100% pour qu’on puisse remporter de grandes choses. En étant heureux en club, je le serai en sélection. » Un discours positif vis-à-vis du PSG qui rappelle celui qu’il avait tenu au sortir du match remporté à Bordeaux (1-0).

Enfin, Neymar est revenu sur ses objectifs pour cet exercice 2019/2020. Conscient de ses deux dernières années mitigées marquées par de bonnes statistiques mais surtout des blessures, le natif de Mogi das Cruzes annonce qu’il entend signer une saison canon. « C’est évident que mon objectif est toujours d’être parmi les meilleurs. Ces deux dernières années, je n’y étais pas parce que j’étais blessé. Je suis resté longtemps éloigné des terrains. Mais si vous analysez mes matches et mes statistiques, vous verrez que je n’ai pas arrêté de jouer au football pour autant. Malheureusement, ça (les blessures) fait partie de la vie d’un athlète. Il faut avoir du mental pour dépasser tout ça. En faisant une saison entière, vous pouvez être certains que je serai au sommet. Je me suis préparé pour tous les cas de figure, à savoir partir ou rester au PSG. Je savais que je devais me préparer pour que cette saison soit excellente. Grâce à Dieu, tout à bien commencé et j’espère que ça continuera comme ça. » Le rendez-vous est pris.

