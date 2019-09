Depuis qu’il rejoue sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar confirme qu’il a mis de côté son transfert avorté au FC Barcelone. Désormais concentré sur le club de la capitale, le Brésilien a donné la victoire aux Rouge-et-Bleu face à Bordeaux (1-0). Soit son troisième but décisif lors de ses quatre dernières apparitions. Un rendement que l’intéressé apprécie forcément.

« Je suis heureux de pouvoir aider le PSG, l’équipe. Heureux de marquer des buts, de marquer des points. J’espère que ça va continuer ainsi », a-t-il déclaré en zone mixte. De quoi adoucir aussi ses relations compliquées avec les supporters parisiens. Sifflé par le Parc face à Strasbourg, Neymar n’a pas encore reconquis tous les coeurs franciliens. Mais ses performances sur le terrain facilitent sans contestation possible sa réintégration. D’ailleurs, l’international auriverde s’est dit confiant sur le retour à la normale dans ses rapports avec les supporters du PSG.

« Ça va un peu mieux. C’est comme une relation amoureuse. Vous vous êtes disputé avec votre femme et vous pensez ne plus jamais lui reparler. Mais avec beaucoup d’amour et d’attention, tout revient à la normale. Je suis ici pour aider le PSG, jouer mon rôle de joueur du club. Je vais laisser ma vie sur le terrain pour le PSG. Et à la fin, on pourra célébrer tous ensemble ». Un message fort qui est pour le moment suivi d’actes concrets.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10