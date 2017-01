Prêté avec option d’achat (8 millions d’euros) par l’Olympique de Marseille depuis le début de saison, Lucas Ocampos réalise une première partie de saison mitigée au Genoa (3 réalisations en 14 apparitions en Serie A). Et pourtant,l’Argentin va très prochainement s’engager en faveur de l’AC Milan.

En effet, le club italien s’était déjà entendu contractuellement avec le joueur de 22 ans, et il ne manquait plus qu’à obtenir l’accord de l’OM pour finaliser l’opération. Et d’après les informations du Corriere dello Sport, les dirigeants olympiens auraient donné leur feu vert. Le dénouement est proche.