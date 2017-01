Le joueur du FC Barcelone, Arda Turan, a mis un terme à toutes spéculations sur son avenir. Débarqué en Catalogne en 2015, le joueur turc n’a pas réussi à s’imposer sur le front de l’attaque barcelonaise. L’international turc bénéficie toutefois d’une grosse cote à l’étranger, notamment en Chine. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid est courtisé par le Shanghai SIPG et le Beijing Guoan.

Mais Arda Turan affirme vouloir gagner des titres avec Barcelone, et s’inscrire sur le long terme avec le club catalan, lui qui est en contrat jusqu’en 2020. « Je suis très heureux ici, à Barcelone. J’ai un contrat jusqu’à mes 33 ans et je veux arriver au bout de celui-ci. J’évolue dans l’équipe qui possède le meilleur jeu au monde. J’essaye d’être une pièce importante de l’équipe et je pense plutôt bien y arriver » dit-il, dans des propos relayés par Sport.