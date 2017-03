Titulaire indiscutable à l’AS Monaco, Benjamin Mendy est considéré comme l’un des meilleurs latéraux de notre championnat. Et le défenseur de 22 ans ne manque pas d’ambition. Dans un entretien accordé au Canal Football Club, l’ancien Marseillais a dévoilé l’un de ses objectifs : devenir le meilleur latéral du monde.

« Je me sens progresser. Je suis plus confiant, plus fort. J’ai toujours eu la dalle sur le terrain. Devenir le meilleur latéral du monde ? C’est un objectif. Je suis comme ça, j’aime être le meilleur. Je ne me fixe pas de limites », a déclaré le Français, annoncé dans le viseur de Manchester United.