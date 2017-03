Très gravement blessé au genou il y a seize mois, Robert Beric peut enfin retrouver le plaisir de fouler une pelouse de Ligue 1. Le buteur international slovène est passé par des moments très difficiles, avec un enchaînement inquiétant d’opérations, mais il a retrouvé le sourire après avoir pu jouer successivement quatre matches.

Une période bien trop longue dans une carrière aussi courte que peut l’être celle d’un footballeur, mais l’avant-centre de 25 ans prend les choses avec philosophie : « Ce qui est perdu est perdu. Je ne peux plus revenir en arrière. Je veux juste rejouer au football, le mieux possible, et redevenir le joueur que j’étais » a confié Beric à l’Équipe.