La poisse poursuit Robert Beric. Depuis son arrivée dans la Loire et sa blessure lors du derby en 2015, l’attaquant, qui avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, enchaîne les pépins physiques. Cette saison, il a été touché aux ischio-jambiers et son genou l’a fait souffrir encore en décembre. « Il a encore eu une réaction à son genou et nous avons décidé, en accord avec lui, qu’il subisse une opération. Soit il était opéré aujourd’hui, soit le 2 janvier. Il devrait donc être de retour dans trois semaines », avait indiqué Christophe Galtier.

Près d’un mois après ces déclarations, Robert Beric n’a toujours pas fait son grand retour avec les Verts. Il sera forfait pour le derby de dimanche face à l’Olympique Lyonnais d’après Le Progrès. Hier, le Slovène aurait ressenti une douleur à la cuisse. Après avoir passé une IRM, il restera au repos pour une durée encore indéterminée.