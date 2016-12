Robert Beric semble décidément malheureux avec les blessures. Déjà absent durant les trois-quarts de la saison passée en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur, l’attaquant international slovène était éloigné des terrains cette saison depuis début novembre et une lésion aux ischios de la cuisse droite.

Et alors qu’il devait débuter le match face à Nancy (0-0) mercredi soir, Beric a dû renoncer, ne figurant même pas sur la feuille de match. Toujours en délicatesse avec son genou, le buteur de 25 ans doit subir une nouvelle intervention chirurgicale qui le rendra indisponible pendant encore trois semaines. « Il a encore eu une réaction à son genou et nous avons décidé, en accord avec lui, qu’il subisse une opération. Soit il était opéré aujourd’hui, soit le 2 janvier. Il devrait donc être de retour dans trois semaines », a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse. Et l’ASSE va devoir continuer à faire sans son attaquant vedette ...